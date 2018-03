SaiPasta tuli runkosarjan yllättäjä – Sihvosen mediateilaus Lehterästä meni puihin

SaiPa on ollut jääkiekon Liigan runkosarjan merkittävä yllättäjä. Joukkue sijoittuu runkosarjassa seitsemänneksi, joka on paljon parempi tulos, kuin mitä edes Lappeenrannassa osattiin odottaa.

Urheilulehti teilasi Lehterän valinnan vajaa vuosi sitten ennen kuin vaihtoi omistajaa. Viime syyskuussa puolestaan Petteri Sihvonen haukkui Lehterän Hämeen Sanomien Kiekkokiuas-ohjelmassa. Sihvosen Lehterään liittynyt ”talkshow” otsikoitiin: ”Täyskiulullinen löylyä pyrkyri-Lehterän niskaan – sympaattinen SaiPa tuhoamassa identiteettiään!”

Kyse on kuitenkin tulosurheilusta. Oli identiteetti mikä tahansa, on ainoastaan voitoilla merkitystä. Lappeenrannassa halutaan SaiPalta menestystä ja sitä on tällä kaudella saatu.

Keskiviikkona Helsingissä SaiPa hävisi HIFK:lle 2-5. Samalla varmistui, että SaiPa hakee vauhtia pudotuspeleissä puolivälieräkarsinnoista.

- Saatiin tänään hyvä oppitunti siitä, millaista kiekollisen pelin pitää olla, ja kuinka hyvin jalalla pitää pystyä puolustamaan, että pärjää playoffeissa vähän pidemmälle. Toisessa erässä oltiin mun mielestäni jopa laiskoja. Toisen erän loppua kohti pystyttiin parantamaan peliä, joten ei voi sanoa, että bensa olisi loppunut, arvioi SaiPan valmentaja Lehterä.

Lehterän mukaan liian varovaiseen peliin ei ole varaa.

- Vähän laiskoja ja varovaisia oltiin puolustusalueen puolustuspelin kanssa. Se aiheutti pienennäköisen sirkuksen muutamaan otteeseen sinne ja taisi maksaa jonkun maalinkin.

- Keskialueella, kun tulee kiekonmenetyksiä ja kuinka nopeasti viisikko joutuu reagoimaan siinä, niin aina ei kerkeä. HIFK käänsi muutaman kerran peliä aika hienosti. Eka kymppi oli hyvä. Sitten ruvettiin vähän arkailemaan. Meni peli vähän varovaiseksi ja se ei ole meille hyvä, Lehterä jatkoi.

Todennäköisesti SaiPa kohtaa puolivälieräkarsinnoissa Pelicansin. Muut mahdolliset vastustajat ovat Ässät, Lukko, Ilves tai HPK.

- Se on oikeastaan ihan sama, kuka tulee vastaan. Tärkeää olisi meille, että pystyttäisiin playoffeissa olemaan hyviä. Tietyllä tavalla ollaan jo saavutettu kauden tavoite, joka oli päästä kympin sakkiin. Me ymmärretään, että se on meille mahdollisuus. Ollaan seitsemänsiä. Kuka tahansa tulee vastaan, niin yritetään olla ennakkosuosikkeja, Lehterä totesi.

Puolivälieräkarsinnoissa pelataan paras kolmesta systeemillä. Lehterä povaa tiukkoja taistoja.

- Joukkueet, joka ovat olleet sijoilla 5-10, ovat vaihtuneet tiuhaan tahtiin. Ne on varmaan maalin pelejä. Meillä on mahdollisuus päästä pelaamaan vielä puolivälieriä. Yritetään muutamia asioita vielä teroittaa sinne.

Runkosarjassa SaiPa on joka tapauksessa pärjännyt yli odotusten,

- Pakkohan mun on olla tyytyväinen. Moni pelaaja on pelannut huikean hyvän kauden verrattuna aikaisempaan. Moni on tehnyt läpimurtoja. Joukkueena ollaan ennakkokäsityksiä paremmin pärjätty. Tosi tyytyväinen täytyy siihen olla. Nyt lähdetään tavoittelemaan, josko me saataisiin vielä vähän lisää, Lehterä arvioi joukkueensa suorituksia.

Lehterä aloitti SaiPassa viime kesänä Ari Santasen saatua potkut. Pekka Tirkkonen oli valmentanut SaiPan neljästi pudotuspeleihin 2012-16, mutta Tirkkosen tilalle tullut Santanen epäonnistui ja SaiPa jäi viime keväänä pudotuspeleistä rannalle.