HIFK:n legenda palasi Helsinkiin – Pelasi aikoinaan Gretzkyn kanssa

Jääkiekon SM-liigassa saatiin todistaa keskiviikkona ikonista hetkeä, kun kulttipelaajan maineeseen noussut puolustaja Bob Halkidis palasi 20 vuoden tauon jälkeen Helsingin jäähalliin.

Halkidis oli keväällä 1998 tärkeä osa HIFK:n mestaruusjoukkuetta. Halkidis ei ollut pistenikkari, eikä mikään kiekollisen pelin dynamo, mutta saavutti silti kovilla otteillaan kulttipelaajan maineen lyhyessä ajassa. Halkidis edusti HIFK:ta vain loppukauden 1997-1998, mutta silti hänet muistetaan. Paluu sai Halkidiksen herkistymään. Halkidis pudotti SaiPa-ottelun aloituskiekon.

- Tämä tuntuu uskomattomalta. Siitä on 20 vuotta aikaa. Tällä organisaatiolla paljon historiaa ja se on itseasiassa yksi koko maailman hienoimmista kasvattajaorganisaatioista. HIFK:n faneille on valtavasti intohimoa, Halkidis sanoi Sport Contentille.

Halkidis pääsi seuraamaan HIFK:n ottelua ja muistot palasivat mieleen.

- Kun katsoin peliä ja pääsin kokemaan tämän tunnelman 20 vuoden tauon jälkeen, niin tuntui siltä kuin olisin ollut täällä vasta eilen, Halkidis herkisteli.

HIFK:n fanit eivät totisesti olleet unohtaneet vanhaa suosikkiaan. Koko halli nousi seisomaan, kun Halkidis kuulutettiin jäälle.

- Se on mahtava tunne. Jääkiekkoilijana on tietysti aina hauskaa tehdä maaleja ja olla hyvä pelaaja, mutta jos fanit kunnioittavat sinua, se saa sinut tuntemaan hyviä fiiliksiä. Kun tulin tänään tänne areenalle ja kävelin ympäriinsä tunteet nousivat pintaan. En koskaan unohda tätä iltaa, Halkidis sanoi.

Halkidis ei ollut seurannut HIFK:n ottelua paikan päältä 20 vuoteen. Juuri mikään ei ole muuttunut, hän väittää.

- IFK on edelleen kovaa taisteleva ryhmä ja intohimoinen. Kaikki lähtee faneista ja tästä kulttuurista. Se on ollut niin kaikki nämä 20 vuotta, Halkidis totesi.

Nykyään 52-vuotias Halkidis tekee edelleen töitä jääkiekon parissa. Kaiken takana on mies, jonka kanssa Halkidis työskenteli jo 20 vuotta sitten HIFK:ssa: Jarmo Kekäläinen, NHL-joukkue Columbuksen nykyinen GM.

- Kun Jarmo Kekäläinen sai paikan Columbuksesta, niin minä soitin hänelle vain onnitellakseni häntä. Juttelimme ja aloitin sitten hiljalleen pelaajatarkkailun. Olen tehnyt hänelle nyt töitä viiden vuoden ajan. Me yritämme kehittyä koko ajan seurana ja taistelemme pudotuspelipaikoista. Kaikki näyttää nyt lupaavalta, Halkidis paljasti.

Halkidis pelasi urallaan 18 vuotta ammattilaisena ja 256 ottelua NHL:ssä. Silti IFK:n aika on jäänyt hänelle parhaiten mieleen.

- Pelasi 18 vuotta ammattilaisena ja pelasin muun muassa Wayne Gretzkyn kanssa. Jos nopeasti lasketaan pelasin varmaan 18 tai 19 pelaajan kanssa urallani, jotka nykyään ovat Hall Of Famen jäseniä. Mutta se aika, jonka vietin täällä ja tässä rakennuksessa niiden pelaajien kanssa ja näiden fanien edessä. Se vain oli niin uskomatonta ja olen hyvin kiitollinen, että pääsin tänne vielä takaisin, Halkidis sanoi.