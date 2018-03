Hurja tehovire! Patrik Laine haastaa Aleksander Ovetshkinia

Winnipeg Jetsin Patrik Laine on ryhtynyt todelliseen taisteluun NHL:n parhaan maalintekijän Maurice Richard -palkinnosta.

Toisella NHL-kaudellaan Laine, 19, on mättänyt 39 maalia. Torstaina tuli niistä yksi, kun Jets kävi voittamassa vieraissa New Jersey Devilsin 3-2. Aleksandr Ovetshkin on maalipörssin kärjessä enää maalin Lainetta edellä.

Torstain pelissä Laine avasi maalinteon jo viidennellä peliminuutilla.

– ”Nik” (Nikolaj Ehlers) heitti kiekkoa maalille, ja ”Stasin” (Paul Stastny) luistimesta tai jostain se kimposi. Yritin suojata kiekkoa puolustajalta ja ampua nopeasti. Irtokiekko, ja patjoista taisi mennä. Ei mikään kaunis maali, suomalaishyökkääjä kuvaili heti pelin jälkeen Prudential Centerin pukukopissa.

– Voittomaalia en edes nähnyt, kun olin juuri vaihtamassa. Yhtäkkiä kaikki vaan alkoivat tuulettaa, Laine lisäsi viitaten Ehlersin tekemään voitto-osumaan.

Jets ja Laine liitävät oivassa vireessä. Stastny hankittiin siirtotakarajalla St Louis Bluesista, ja sen jälkeen Laine on latonut viiteen peliin yhteistehot 8+3.

– Stas on tuonut todella hyvän lisän joukkueeseen. Nyt meillä on ketjussa hyvä sekoitus, kun siinä on yksi veteraani ja kaksi nuorempaa kaveria. Teemme virheitä niin kuin kaikki, mutta onneksi nyt on Paul pelastamassa.

Laineen laukaus kasvaa hyvää vauhtia NHL-legendaksi. Mies itsekin myöntää, että tappavalla kudilla on salaisuutensa. Tiistaina New York Rangersin huippumaalivahti Henrik Lundqvist esitti omat analyysinsä, ja pohjoisamerikkalaisissa medioissa on julkaistu liki tieteellisiä tutkailuja suomalaisen ihmevetoon.

Turhaan. Jos selitys olisi löytynyt, Laineen maalisarakkeessa vajaalta kahdelta kaudelta olisi paljon pienempi luku kuin 75.

– Olen nyt vuoden vanhempi, ja tiedän paremmin, miten täällä pelataan lätkää. Taidan vaan olla vähän parempi pelaaja kuin viime vuonna. Kun onnistumisia tulee, itseluottamus kasvaa, ja pelaaminen tuntuu yhä paremmalta. Laukoa pitää paljon. Ei haittaa, vaikka ei olisi niin hyvä paikkakaan, mutta kiekkoa pitää saada maalille.

Laine jää NHL:n historiaan, vaikka hän lopettaisi uransa huomenna. Hänet tullaan muistamaan yhtenä parhaista teini-ikäisistä maalintekijöistä kautta aikojen. Laine sivusi torstaina Sidney Crosbyn lukemaa, ja itse Wayne Gretzky on vain maalin päässä. Ennätystä hän tuskin tekee: Jimmy Carson mätki peräti 92 maalia ennen 20-vuotissyntymäpäiväänsä.

– Totta kai se on mahtavaa olla samalla listalla noiden kavereiden kanssa. Toisaalta ne ovat vain numeroita. Seuraavassa pelissä minulle ei ole niistä mitään hyötyä, Laine huomauttaa.

– Mahtavaa se on olla Ovetshkinin perässä, mutta toisaalta en halua kenenkään perässä olla! Tällaisia asioita ei sovi ajatella liian paljon. Kun joukkue kerää sarjapisteitä ja pelaa hyvin, se riittää minulle.

Runkosarjaa on Jetsillä vielä toistakymmentä ottelua jäljellä. Sen jälkeen alkaa aivan uudenlainen jännittäminen. Miten Patrik Laine menestyy ensimmäisissä Stanley Cupin pudotuspeleissään? Viime vuonna pleijarit jäivät kauas, nyt jäällä hurjastelee vahvempi joukkue.

– Yksinkertaista, mutta olemme tehneet maaleja enemmän kuin vastustajat. Maalivahtimme ovat pelanneet varsin hyvin. Hyvin he pelasivat viime vuonnakin, mutta me (kenttäpelaajat) emme antaneet heille niin paljon tukea kuin nyt. Kaikkiaan meillä on nyt hyvä nippu.

– Tilanne on nyt erilainen kuin viime vuonna. Silloin tiesimme jo hyvissä ajoin, ettemme pääse pudotuspeleihin. Nyt alkaa näyttää hyvältä. Täytyy jatkaa hyvää menoa. Sen takia jääkiekkoa pelataan, että ottelut jatkuvat runkosarjan jälkeenkin, Laine linjaa.

Laineen ominaisuuksia sopii yrittää analysoida niin paljon kuin lystää. Joskus kuitenkin kannattaa vaan nostaa kädet rehellisesti pystyyn, nauttia jääkiekosta ja mahdollisuudesta seurata maailman parhaan maalintekijän edesottamuksia.

Haastattelu: Pasi Tuominen, Newark, New Jersey