Chicago Bullsin päävalmentaja: ”Lauri Markkasen mielenlaatu jotain erityistä”

Koripallon NBA:n 1990-luvun mahtiseura Chicago Bulls on nykyään liigan alakastin seuroja. Pudotuspeleissä Chicagoa ei tulla näkemään tällä kaudella, mutta tulokset eivät sentään ole niin kehnoja kuin pelättiin.

Bullsin takana on voittoprosenteissa seitsemän seuraa. Ennen kauden alkua Bulls rankattiin joissain veikkauksissa jopa NBA:n huonoimmaksi seuraksi.

Bulls on käynnistänyt paremman tulevaisuuden rakennusvaiheen. Lauri Markkanen, 20, on tietysti merkittävä oasa tätä pakettia.

- Laurin todellinen taitotaso tuntui tulevan suurimmalle osalle NBA-faneja yllätyksenä, Bullsin päävalmentaja Fred Hoiberg toteaa Koripalloliiton tiedotteen mukaan.

Hoiberg antaa ymmärtää, että Markkasessa olisi ainesta NBA:n supertähtiosastolle.

- Lauri näytti urheilullisuutensa ja kykynsä laittaa palloa lattiaan. Puolustuksessa hän sai epäilijät puolelleen liikkuvuudellaan, pelinlukutaidollaan ja ajoituksellaan. Yhtäkkiä ihmiset eivät puhuneetkaan enää roolipelaajasta, vaan tulevaisuuden tähdestä, Hoiberg paljastaa.

Markkasta on useasti verrattu NBA:n saksalaislegendaan Dirk Nowitzkiin

- Meillä on arviolta 25 settipeliä, jotka on piirretty nimenomaisesti Lauria varten. Erityisesti aikalisältä palatessamme yritämme saada hyökkäyksemme rullaamaan pelaamalla Laurille pallon. Olen katsonut paljon Dallas Mavericksin Dirk Nowitzkille juoksemia settejä ja piirtänyt niiden perusteella ”Dirk”-nimisen hyökkäyksen, joka päättyy Laurin hyppyheittoon, Hoiberg sanoo.

Hoiberg arvostaa Markkasta erityisesti tämän peräänantamattomuuden takia.

- Pidän Laurista kaikkein eniten siinä suhteessa, että vaikka hänellä olisi vaikeampi jakso meneillään, hän tahtoo silti pallon seuraavassa hyökkäyksessä. Kun voitimme Detroitin tammikuun puolivälissä, Lauri sanoi erikseen haluavansa heiton, vaikka oli heittänyt kahdesti peräkkäin ohi, Hoiberg miettii.

Markkanen treenaa myös armottomasti.

- Lauri työskentelee äärettömän kovaa ja se on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista, joka pelaajalla voi olla. Hän on aina ensimmäisenä salilla oppimassa uutta, katsoo jatkuvasti ottelutallenteita ja oppii nopeasti, kiitos korkean koripallo-ÄÖ:nsa, Hoiberg kertoo.

Ikäisekseen Markkanen on Hoibergin mukaan hämmästyttävän hyvä henkisesti.

- Lauri ei pelkää olla ratkaisija. Sen ominaisuuden kehittäminen NBA:ssa vie joiltain pelaajilta vuosia, toiset eivät kehitä sitä ollenkaan. Se, että 20-vuotiaalla suomalaisella on tuo mielenlaatu… on jotain erityistä.

Bullsin ”tulevaisuuden kolmikon” Markkanen-LaVine-Dunn sisäänajo on meneillään ja Hoibergin luottamus tulevaisuuteen on vahva. Kausi 2018-19 tulee olemaan Bullsin uuden kärkikolmikon ensimmäinen todellinen tulikoe, kun seuran pitäisi harpata askel eteenpäin.

- Otamme oman aikamme ja varmistamme, että Lauri, Zach ja Kris pääsevät kaikki samalle sivulle. He ovat vielä ensi kaudellakin nuoria, mutta silloin heillä on jo taustallaan muutama kuukausi kokemusta yhdessä pelaamisesta. Olen hyvin innoissani siitä, kuinka paljon raakaa potentiaalia meillä on.

Lähde: Koripalloliiton tiedote