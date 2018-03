NHL:n suosio on Suomessa vankka – ”Ryöstöhintaisiksi” haukutut liput varattiin heti

Winnipeg Jets ja Florida Panthers kohtaavat NHL:n runkosarjaotteluissa Helsingin Hartwall-areenalla 1. ja 2. marraskuuta. Liput tulivat myyntiin maanantaina ja molempien pelien liput tulivat varatuiksi saman tien.

NHL-lipuista ollaan Suomessa valmiita pulittamaan sievoisia summia. Lippuhinnat vaihtelivat 89 eurosta 235 euroon.

NHL tuo Suomeen tietysti kovan luokan yleisömagneetteja. Patrik Laine ja Aleksander Barkov ovat jääkiekon ikoneita siinä, missä Iivo Niskanen on hiihdossa.

Viime syksynä Tukholmassa NHL-peleihin pääsi puoleen hintaan Helsingin pelien hintoihin verrattuna. Myös 2016 World Cupin harjoitusotteluissa Helsingin Suomi-Ruotsi -pelin lipuista sai pulittaa puolet enemmän kuin Göteborgin vastaavasta ottelusta.

Lippuhinnoista voi tehdä selkeän johtopäätöksen: NHL on Suomessa suositumpi sarja kuin Ruotsissa.

Myös jääkiekon maaottelut vaikuttaisivat olevan Suomessa suositumpia kuin Ruotsissa. Onhan Ruotsin EHT-turnauksessa ollut viime vuosina yleisökatoa, kun Suomessa Karjala-turnaukseen on viikonlopun peleissä saatu Hartwall-areena lähes täyteen.

NHL on onnistunut suosionsa kasvattamisessa Suomessa hyvin ilman markkinointipanostuksiakin, sillä tuote on suomalaismediassa jatkuvasti esillä. Patrik Laineen syöttöpistekin on Suomessa suurempi uutinen kuin Lauri Markkasen 20 pistettä NBA:ssa, vaikka NBA on itse tuotteena suuruudessaan valovuosia NHL:ää edellä.

Kotimarkkinoillaan Yhdysvalloissa NHL:llä on ollut vaikeuksia suosionsa laajentamisessa. Vegas Golden Knights on toki ensimmäisellä kaudellaan ollut iso menestys, mutta esimerkiksi Florida Panthersin kotiareenalla on ollut katsomoissa aika tyhjää. Atlanta Thrashers muutti 2011 Kanadan puolelle Winnipegiin.

Eurooppaan NHL aikoo toistaiseksi panostaa runkosarjaotteluillaan. Eurooppalaisten NHL-seurojen perustaminen ei ole ajankohtaista.

Suomessa NHL:llä voisi olla kysyntää, mutta muualla Euroopassa haastavampaa. Onhan jääkiekko läntisen Euroopan suurissa maissa marginaalilaji.