HJK mullisti suomalaisen jalkapallobisneksen

Suomalaista seurajoukkuejalkapalloilua ei ole tahdottu mieltää tuottoisaksi bisnekseksi. Otsikoihin ovat vuosikymmenestä toiseen päässeet lähinnä seurojen talousvaikeudet.

Jalkapallo olikin puoliammattilaisaikoina Suomessa sidoksissa esimerkiksi paperitehdasbisnekseen. Kun tämä teollisuudenala koki Suomessa mullistuksia, poistuivat perinteikkäät MyPa ja Haka pääsarjatasolta.

Tällä vuosikymmenellä HJK on tuonut käsitteeseen ”suomalainen jalkapallobisnes” aivan uutta ulottuvuutta. Aki Riihilahden tultua HJK:n toimitusjohtajaksi, on seura tehnyt voittoa vuodesta toiseen. Kaiken lisäksi HJK on jakanut omistajilleen osinkoakin, mikä suomalaisessa urheilubisneksessä on harvinaista.

Torstaina HJK tiedotti tehneensä voittoa myös tilikaudellaan 2017. Liikevaihto oli noin kahdeksan miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 388 000 euroa.

HJK tiedotti, että tiistaina pidetyssä yhtiökokouksessa todettiin, että yhtiön omavaraisuus ja likviditeetti ovat erinomaisia ja strategian mukaiset muutokset toiminnassa ovat tuoneet vahvan taloudellisen ja toiminnallisen tukijalan myös tulevaisuuteen.

– Tämä on seurahistorian menestyksekkäin vuosikymmen. Sitäkin tärkeämpää on, että olemme koko ajan pelanneet pitkää peliä ja tehneet valintoja, joiden vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Paljon on kuitenkin vielä töitä, jotta pääsemme tavoitteisiimme, toimitusjohtaja Aki Riihilahti toteaa.

HJK selventää, että seuran strateginen tavoite on olla Pohjoismainen suurseura mitattuna kansainvälisellä ja kansallisella menestyksellä, kasvatettujen pelaajien määrällä, liiketuloksella, olosuhteilla ja yhteisön koolla. Numeroiden valossa HJK ilmoittaakin pärjäävänsä vertailussa kaikissa muissa paitsi yleisömäärissä. HJK:n tapauksessa viime vuosina ovat kehittyneet jalkapallosta riippumattomat liiketoiminnot, kuten olosuhteet ja akatemiaputki.

HJK Oy:n tulevan vuoden tärkeät painopisteet ovat vahvempi jalkautuminen seurayhteisön juniorijoukkueisiin ja Telia 5G Areenan stadionhankkeen kautta kehittää ottelutapahtuman olosuhteita tuleviksi vuosiksi. Yhtiökokous päättikin olla jakamatta osinkoa stadionin perusparannushanketta silmällä pitäen.

HJK:n liiketoiminnan menestys on perustunut myös tuottoisiin pelaajakauppoihin. Esimerkiksi kolumbialaisen Alfredo Morelosin kauppaaminen Skotlantiin tuotti HJK:lle sievoisen summan. Molemmat osapuolet hyötyivät, sillä Morelos on ollut Glasgow Rangersin paras kauden maalintekijä hänen majaillessaan Skotlannin liigan maalipörssissä toisena.

HJK:lla on viime vuosina ollut Veikkausliigan ylivoimaisesti suurin budjetti. Se voittikin kuusi perättäistä mestaruutta 2009-14, mutta kausina 2015-16 urheilullinen menestys ei todellakaan vastannut odotuksia. 2015 mestaruutta juhli SJK ja 2016 IFK Mariehamn.

HJK:n kahden kauden kompurointi johtui epäonnistuneista pelaajahankinnoista, loukkaantumissumasta sekä liian ennalta arvattavasta pelitaktiikasta. Viime kaudella vahinko otettiin kuitenkin takaisin HJK:n voitettua tuplamestaruuden. Vaikka Riihilahti oli osavastuussa vuosien 2015-16 kompuroinnista, ei hänen asemansa ollut uhattuna, koska seuran talous oli koko ajan vakaalla pohjalla.

Suomessa HJK on seuraorganisaationa omaa luokkaansa, mutta europeleissä tarvittaisiin menestystä urheilullisen uskottavuuden kasvattamiseksi. Eurooppa-liigan lohkovaiheeseen HJK ylsi 2014, mutta sen jälkeen europeleissä on mennyt heikommin.

Suomessa HJK:n yleisömäärien kasvu on tasoittunut. Huhtikuussa alkavalla kaudella yleisötavoitteisiin haastetta tuo Stadin derbyjen poistuminen. HJK:n rakas uusi vihollinen HIFK kun putosi Veikkausliigasta viime kauden jälkeen.

Veikkausliigaan palannut FC Honka tuo tietysti jonkinlaista paikalliskilpailua, mutta Helsinki-Espoo -derby tuskin tuo Stadin derbyn kaltaista hypeä. Veikkausliigan ottelutapahtumien kiinnostavuuden kehittäminen onkin HJK:n merkittävin haaste.