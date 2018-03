Nuorin Eremenko sanoi Huuhkajille ”hei hei” – Haluaa edustaa Venäjää

Suomen alle 21- ja alle 19-vuotiaiden jalkapallomaajoukkueita valmentava Juha Malinen jysäytti perjantaina uutispommin. Hän ilmoitti, ettei Sergei Eremenko halua edustaa maajoukkuetasolla enää Suomea.

– Sergei on lähettänyt kirjallisen selvityksen FIFA:lle, että haluaa pelata Venäjän joukkueessa. Hän ei ole enää meillä mukana, Malinen ilmoitti.

Malinen ei halunnut ottaa asiaan kantaa tarkemmin.

– Asia ei enempää kiinnosta, koska hän ei ole enää meillä. Minua kiinnostavat vain pelaajat, jotka ovat joukkueessani, Malinen sanoi.

Eremenko, 19, on edustanut Suomea eri ikäkausimaajoukkueissa. Hän on sekä Suomen että Venäjän kansalainen.

Suomen A-maajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva totesi Eremenkon päätöksen yllättäneen.

– Olihan Eremenkon päätös suuri yllätys. Toisaalta asia ei ole uusi. Onhan meillä ollut vastaavia tapauksia aiemminkin, kuten Dalla Valle, Jenkinson tai Petrescu, Kanerva sanoi.

Seuratasolla Eremenko edustaa Moskovan Spartakia, jossa on lainalla latvialaisesta Spartaks Jürmalasta. Veikkausliigassa hän edusti Jaroa 2014-16, jossa hänen isänsä Alexei senior toimi päävalmentajana.

Sergei Eremenkon isoveljet Alexei Eremenko jr ja Roman Eremenko ovat edustaneet A-maajoukkuetasolla Suomea. Alexei kertoi viime vuoden helmikuussa Seiskalle muuttavansa Venäjälle ja haluavansa lapsensa käyvän koulunsa siellä. Alexein mukaan Suomi ei ollut enää se Suomi, jonne hän oli muuttanut 25 vuotta aiemmin.

– Monet asiat, mutta ne pidän itselläni. Minulla on Stadissa paljon tuttuja, ja Suomi on aina sydämessäni, mutta päätimme, että lapsilla on parempi olla Venäjällä. Venäjän arvot ja elämäntapa ovat perheelleni tosi tärkeitä, Alexei tarkensi tuolloin Seiskalle, mitkä asiat Suomessa ovat hänen mielestään muuttuneet.

Roman Eremenko kärähti syksyllä 2016 kokaiinista ja sai pelikiellon. Sen jälkeen häntä ei ole nähty julkisuudessa, eikä ole tietoa, nähdäänkö Romania enää Suomen maajoukkueessa.

Sergei Eremenko ei ole kommentoinut maajoukkuepäätöstään vielä julkisesti. Ratkaisulle löytyy kyllä järkiperusteita.

Venäjän maajoukkueessa Sergein olisi helpompaa päästä arvoturnaukseen. Venäjän maajoukkueelle sitoutuminen varmasti edistää hänen uraansa Venäjällä seurajoukkuetasolla. Sergein molemmat vanhemmat ovat myös venäläisiä ja hän on syntynyt Venäjällä.

Aiemmista ”kohutuista kaksoiskansalaisista” Lauri Dalla Valle uhosi kovaan ääneen haluavansa edustaa Italiaa. Peliaikaa hänelle tuli lopulta vain Suomen juniorimaajoukkueista.

Dalla Valle, 26, jäi lupaukseksi. Hänen urakehityksensä on ollut alamäessä. Viime syksynä serbialaisseura Zemun sanoi hänen pestinsä irti muutaman ottelun jälkeen.

Suomea junioritasolla edustanut Carl Jenkinson, 26, valitsi 2012 Englannin A-maajoukkueen. Hän pääsi pelaamaan Englannin paidassa yhdessä A-maaottelussa samana vuonna.

Seuratasolla Jenkinson ei mahtunut Arsenaliin. Hän edustaa nykyään Mestaruussarjan Birmingham Citya, jossa on lainasopimuksella. Tällä kaudella hän oli useamman ottelun sivussa loukkaantumisen takia.

Suomen A-maajoukkueesta kieltäytyneillä ei siis ole ollut toisessa maajoukkueessaan kovinkaan maineikas historia. Eremenkollakin riittää haasteita, koska Venäjän maajoukkueeseen pääsy on erittäin vaikeaa maan suuren pelaajamassan takia.

Maailmassa kahden maan havittelemia pelaajia riittää. Algeria halusi 1990-luvun alkupuolella maajoukkuepelaajakseen Zinedine Zidanen, joka päätti edustaa kuitenkin Ranskaa. Loppu onkin historiaa.

Zlatan Ibrahimovicia haviteltiin 1999 Bosnia-Hertsegovinan maajoukkueeseen. Hän halusi edustaa kuitenkin Ruotsia.