Jokereilla miettimisen paikka: Kaksi tappiota, maaleja nolla

Jokerit paransi tasoaan toisessa pudotuspelisarjan ottelussa Moskovassa TsSKAa vastaan. Perjantaina TsSKA oli voittanut 4-0, mutta lauantaina punaisen armeijan keskusurheiluseura voitti vain 2-0.

Mihail Grigorenko maalasi TsSKA:n toisessa erässä johtoon vastahyökkäyksestä. Viisi minuuttia ennen loppua Sergei Andronov teki toisen maalin.

Jokerit paransi otteitaan heikosta perjantain pelistään. Se ei kuitenkaan riittänyt.

– Me pelasimme heti keskialueelta alkaen paljon paremmin kuin eilen. olimme paljon paremmin pelissä mukana ja pakotimme heidät tekemään enemmän duunia vetopaikkojen eteen, ja sitä kautta he eivät päässeet siihen keskustaan. Paransimme paljon edellisestä pelistä, mutta emme riittävästi, 36 kertaa torjunut Jokerien maalivahti Karri Rämö kommentoi seuransa tiedotteessa.

Rämön virkaveli Ilja Sorokin torjui tämän kevään pudotuspeleissä jo viidennen nollapelinsä.

– Viisi nollapeliä kuuteen peliin ei tule helposti, kaveri on vetänyt hyvin. Paikkoja meillä on, mutta pitää jotenkin löytää aseet, että tehdään hänen pelaamisensa niissä tilanteissa vaikeammaksi. Ei riitä vielä tällä hetkellä, sen verran hyvin hän on pelannut, Rämö kehaisi virkaveljeään.

TsSKA johtaa ottelusarjaa nyt 2-0. Pelit jatkuvat maanantaina ja tiistaina Helsingissä. Niistä peleistä Jokerien pitäisi voittaa ainakin toinen.

– Nämä pelit ovat nyt jo mennyttä aikaa, pian on taas seuraava peli edessä. Täytyy kaivaa itsestämme vielä enemmän, kun tullaan Helsinkiin. Kotona pitää voittaa ja sitten kaivaa yksi vierasvoitto Moskovasta. Tänään nähtiin, ettei se ole kuin muutaman pompun päässä, Rämö päätti.