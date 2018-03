Maailmancup ohi – Suomalaishiihdon menestys muutaman tähden harteilla

Maastohiihdon maailmancupin kauden viimeiset kisat hiihdettiin sunnuntaina Falunissa. Lauantaina 10 kilometrin perinteisen kisan voittanut Krista Pärmäkoski oli sunnuntaina takaa-ajokisassa parhaana suomalaisena kuudes. Kerttu Niskanen oli 11:s, viimeisen maailmancupin kisansa hiihtänyt Aino-Kaisa Saarinen 23:s ja Johanna Matintalo 30.s.

Maailmancupin kokonaiskisan voiton vei Norjan Heidi Weng, Yhdysvaltain Jessica Diggins oli toinen ja Norjan Ingvild Flugstad Östberg kolmas.

Pärmäkoski oli parhaana suomalaisena neljäs. Kerttu Niskanen oli kymmenes, Aino-Kaisa Saarinen 22:s ja Laura Mononen 35:s.

Iivo Niskanen vetäytyi miesten maailmancupin päättäneestä takaa-ajokisasta. Voittoon sivakoi Pyeongchangin olympialaisissa 50 kilometrillä Niskasen jälkeen hopealle sijoittunut Venäjän Aleksander Bolshunov. Ristomatti Hakola oli suomalaisista 14:s ja Lari Lehtonen 37:s.

Norjan Johannes Hoshoft Kläbo voitti maailmancupin kokonaiskisan. Sveitsin Dario Cologna oli toinen ja Norjan Martin Johnsrud Sundby kolmas.

Iivo Niskanen oli kokonaispisteissä parhaana suomalaisena 15:s. Hakola oli 19:s, Matti Heikkinen 35:s ja Anssi Pentsinen 56:s.

Pyeongchangin olympiakisoista Suomelle tuli tällä kaudella hiihdosta tietysti mukava potti. Iivo Niskanen voitti kultaa ja Krista Pärmäkoski yhden hopean ja kaksi pronssia. Maastohiihdossa Suomi saavutti kisojen kuudesta mitalistaan neljä.

Menestys oli kuitenkin Niskasen ja Pärmäkosken varassa. Viestikisoista mitaleja ei tullut.

Maailmancupissa kokonaistulosta voi pitää suomalaisittain vaatimattomana, jos Pärmäkoskea ei lasketa. Kerttu Niskasen, Iivo Niskasen ja Hakolan yksittäiset kisat olivat tietysti valopilkkuina.

Ensi kaudella Suomen hiihtomaajoukkueen päävalmentaja vaihtuu Matti Haaviston ottaessa ohjat Reijo Jylhältä. Viime vuosina Suomen maastohiihto on ollut nousujohteisessa menossa, joten huonosta tilanteesta Haavisto ei aloita.

Menestys vain on muutaman yksilön varassa. Naisten puolella nuoria lupauksia on tulossa, kuten Johanna Matintalo, jolla on kaikki edellytykset nousta hiihdon uudeksi supertähdeksi. Miesten puolella suurlupauksia on vähemmän.

Matti Heikkinen jatkaa uraansa vielä ensi kaudella. Se helpottaa Suomen miesten joukkueen tilannetta Seefeldin MM-kisoja ajatellen. Kaikki odotukset eivät ole Niskasen ja Hakolan varassa.

Naisten maajoukkueessa Saarinen poistuu kuvioista ja todennäköisesti Riitta-Liisa Roponenkin. Matintalo antanee jatkossa entistä kovempaa haastetta Pärmäkoskelle ja Kerttu Niskaselle. Mielenkiinnolla odotellaan suurlupausten Anita Korvan ja Eveliina Piipon läpimurtoa A-maajoukkueessa.