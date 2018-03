TsSKA kaatui Helsingissä – Yleisö toivotti tuomarit Moskovan suureen sirkukseen

Jokerit oli kovassa paikassa maanantaina Helsingissä hävittyään Moskovassa TsSKA:lle pudotuspelisarjan kaksi ensimmäistä peliä. Helsingissä Jokerit taisteli kuitenkin 2-1 -voiton jatkoerässä.

- Saatiin vähän meininkiä. Kotifanit, kotihalli ja kaukalo sopii meille. Saatiin peli haltuun. Pelattiin kovaa, muutama jätkä antoi hienoja pommeja, ja saatiin sitä kautta hämminkiä kentälle. Tärkeä voitto. Saatiin tarvittavat maalit, kommentoi lähes 34 minuuttia kaukalossa uurastanut puolustaja Sami Lepistö Sport Contentille.

Jokerit pelasi vahvan fyysisen ottelun. Kovat taklaukset sekoittivat TsSKA:n pasmoja.

- Kyllä meidän täytyy pelata noin. Täytyy taklata ja karvata kovaa. Saada niiden pakkeja irti kiekosta. Muutenkin pitää pelata tiiviisti, että saadaan sinne päätyyn painetta. Se on meidän vahvuus ja heidän heikkous. Me koetaan näin. Pitää pelata samalla lailla, kiitteli Lepistö.

Jokerien päävalmentaja Jukka Jalonen oli tyytyväinen illan antiin.

- Huippujääkiekkoa nähtiin tänään. Kova taistelupeli. Ei tässä hallissa montaa tämmöistä peliä kauden mittaan pelata. Vaatimustaso oli kova puolin jos toisin, arvioi Jalonen.

Joukkueensa esitystä Jalonen kehui.

- Hyvää alivoimapeliä meiltä. Hyvää maalivahtipeliä. Tehokasta ylivoimaa, kun kaksi maalia tehtiin ylivoimalla. Tietenkin hattua pitää nostaa meidän pakeille. Neljä pakkia oli pelasi lopussa joka toista vaihtoa TsSKA:n tasoista joukkuetta vastaan. Kova suoritus.

Tuomaritoimintakin puhutti. Jokerien puolustajista Tommi Kivistö ja Jesper Jensen ajettiin suihkuun. Lopussa Jokereilla oli käytössään vain neljä puolustajaa.

Yleisö raivostui Jensenin suihkukomennuksesta. Jäälle heiteltiin kaikenlaista tavaraa ja tuomarit toivotettiin Moskovan suureen sirkukseen, joka vierailee Hartwall-areenalla toukokuussa.

- Sen mä olen ymmärtänyt, ettei mun kannata kommentoida mitään. Erikoisia, totesi Lepistö tuomaritoiminnasta.

Jalonen purnasi tuomaripäätöksistä kovasti ottelun aikana. Taiston tauottua hän ei halunnut ottaa ”sirkukseen” enää kantaa.

- Se oli pelissä se ja nyt on uudet kujeet. Enää ei puhuta siitä.

- Sen voi päätellä jokainen, onko se mukavaa, vai eikö ole mukavaa, vastasi Jalonen kysyttäessä, turhauttiko tuomaritoiminta.

Jokerien neljä jäljelle jäänyttä puolustajaa urakoivat hurjia minuuttimääriä.

- Ei ollut vaihtoehtoja. Jos olisi vain kaksi pakkia ollut, oltaisiin pelattu vain kahdella pakilla. Näin se on vain tehtävä. Hienosti pojat selviytyivät. Kyllä kummasti löytyy voimavaroja, kun on selkä seinää vasten ja on vähän pakko. Tänään oli pakko ja pystyttiin erinomaiseen suoritukseen, Jalonen sanoi.

Erikoiset tuomiot eivät Jokerien vahvaa fyysistä peliä heikentäneet.

- Pelaajat halusivat näyttää, minkä takia tässä ollaan tehty aika pitkän aikaa töitä yhdessä ja millainen joukkue me oikeasti ollaan. Pitää tää tunnetaso vaan säilyttää, Jalonen sanoi.

Tiistaina Jokerit lähtee tasoittamaan ottelusarjaa. Jalosen mukaan TsSKA:n kaatamiseen vaaditaan todella kovaa suoritustasoa.

- Uskon, että jonkun verran henkisesti helpottaa meitä ja panee vähän painetta vastustajalle. Silti kumpikin saa laittaa parasta pöytään, että huomenna voittaa. Mitään ei anneta eikä saada ilmaiseksi.

Maalintekoon Jalonen vaatii ryhtiä.

- On meillä tehokkuudessa parantamisen varaa. Meillä on seitsemän kahdella yhtä vastaan hyökkäystä ollut ja nolla maalia niistä. Se on aika huono suoritus. Kyllä meidän pitää tehokkuutta löytää vielä ja pystyä ratkaisemaan pelejä jopa aikaisemminkin.

Lepistö lupailee fyysistä peliä myös tiistaiksi.

- Ei me lähdetä muuttamaan mitään. Samalla lailla lähdetään pelaamaan. Tärkeä on saada se eka maali. Sitä lähdetään huomenna hakemaan, kommentoi Lepistö seuraavaa ottelua.