Ässät ja SaiPa hakevat yllätystä

Jääkiekon Liigan puolivälierät alkavat tiistaina Oulussa ja Turussa. Ässät lähtee haastamaan runkosarjaykköstä Kärppiä ja SaiPa iskee runkosarjan kakkosen TPS:n kimppuun.

Ässät pääsi puolivälieriin vasta takaoven kautta. Pata pudotti pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella arkkivihollisensa Rauman Lukon suoraan kahdessa ottelussa. Ottelutuntuma on siis porilaisella Kärppiä parempi, eikä kaksi ylimääräistä peliä vielä hirveästi rasita.

Kärpät pelasi puolestaan runkosarjan lopun täysin paineettomassa tilassa, sillä runkosarjan voitto varmistui jo hyvissä ajoin ennen sen loppua. Kärppien tähtihyökkääjä Julius Junttila myönsi, että tällä on oma vaikutuksensa.

- Onhan se tietysti aina vähän haastavaa. Me varmistimme sen ykköstilan jo hyvissä ajoin. Ei sitä varmasti kukaan ajattele, mutta kyllä se omat haasteensa tuo peliin latautumiseen, kun runkosarjan loppu menee vain pudotuspelejä odotellessa. Mutta saimme tuohon ihan runkosarjan loppuun yhden hyvän pelin ja nyt ollaan saatu treenattua hyvin. Uskon, että olemme hyvässä tikissä, kun pudotuspelit alkavat, Junttila sanoi sunnuntaina Liigan pudotuspeli-infossa.

Ässät nappasi jo ensimmäisellä kierroksella Satakunnan herruuden. Sen merkitystä ei kannata väheksyä, mutta ei myöskään ylikorostaa. Lukko-sarjasta Ässät ei saa yhtään voittoa tai maalia mukaan Kärpät-sarjaan. Ässien kausi on toistaiseksi ollut hyvin haasteellinen, mistä kertoo sekin, että kauden aloittanut päävalmentaja Jyrki Aho sai kesken kauden potkut. Nyt Ässiä luotsaa myös ensi kaudella jatkava Mikael Kotkaniemi.

- Kyllä minä olen koko ajan leuka pystyssä voinut torilla kävellä. Ei ole mitään syytä painaa sitä alas. Hienoa nousujohteista kautta me olemme tässä pelanneet. Vaikeuksiakin on ollut kauden mittaan, mutta olemme päässeet niistä eteenpäin. Sitähän joukkue tietysti myös tarvitsee. Välillä pitää saada turpaansa oikein kunnolla, että oppii taas arvostamaan sitä voittamista. Kyllä tässä viime aikoina on ollut ihan hyvä puhuri, Kotkaniemi sanoi.

- Kyllä me niin vahvana tähän sarjaan lähdetään kuin vain tässä tilanteessa nyt voidaan lähteä. Tämä on ollut vähän erilainen kausi ja olemme päässeet kokemaan kaikenlaisia eri vaiheita. Kuten jo sanoin, niin niitä joukkue tarvitsee ja niiden kautta siitä voi tulla sitten joukkue keväällä. Kyllä sen joukkue on myös viime aikoina todistanut. Oikeaan suuntaan ollaan menossa, Kotkaniemi jatkoi.

Pelityyleiltään joukkueet ovat vähän samasta puusta veistettyjä. Näin väittää ainakin Kärppien hyökkääjä Junttila.

- Jos nyt mietitään niitä pelejä, joita me heitä vastaan tällä kaudella pelattiin, niin kyllä heillä on vähän samanlainen tyyli kuin meillä. Kyllä hekin pyrkivät menemään kovaa kiekon kanssa pystyyn. Toivottavasti saamme hyviä ja viihdyttäviä matseja aikaan, Junttila toivoi.

Suoranaista arviota ottelusarjan lopputuloksesta Junttila ei kuitenkaan suostu heittämään.

- En povaa mitään. Pelataan sitten neljä, viisi, kuusi tai seitsemän peliä, niin kaikkeen ollaan valmiita, Junttila linjasi.

Usein kuulee sanottavan, että ottelusarjassa, missä on selvä suosikki, on haastajan kovin iskunpaikka juuri ottelusarjan ensimmäisessä pelissä. Kotkaniemi allekirjoittaa väitteen ainakin osittain.

- Kyllä siinä varmasti meillä pieni etu on ainakin sarjan ensimmäisessä pelissä. Meillä on tässä kuitenkin sitä pelituntumaa tässä alla parin pelin verran. Itseasiassa kun tänne (Liiga-infoon) ajelin, niin mietin alkumatkasta juuri tätä Junttilaa ja sitä, miten helpon näköistä voi pelaaminen olla. Oikeastaan Kärpät kulminoituu monella tapaa juuri Junttilaan. On paljon pelitaitoa, rytminvaihtoa ja nopeutta sekä rohkeutta. Sitä samaa löytyy paljon myös Kärpistä. Erittäin innoissani odotan tätä sarjaa ja olen hyvin innoissani siitä, että Ässät on päässyt pudotuspeleihin. Tiistaina lähdetään Ouluun haastamaan, Kotkaniemi päätti.

SaiPan peli on parantanut kauden mittaan tuntuvasti ja Liiga-tasolla vielä noviisivalmentajaksi sanottu Tero Lehterä on saanut lappeenrantalaisten koneesta jopa yllättävän paljon tehoja irti. SaiPan kausi alkoi masentavalla 1-7-tappiolla KooKoolle, mutta tuon jälkeen on tapahtunut valtavan paljon asioita. KooKoo on ollut jo tovin lomalla, mutta SaiPan osalta tosipelit alkavat vasta nyt.

TPS:n runkosarja oli puolestaan tasaisen hyvä, mistä kertoo se, että joukkue oli heti Kärppien jälkeen toinen runkosarjassa. TPS on saanut ansaitun lepotauon hyvän runkosarjan johdosta, kun taas SaiPa joutui vääntämään aina lauantai-iltaan asti Pelicansin kanssa. TPS:n tähtihyökkääjä Ilari Filppulan mukaan tauko on käytetty tehokkaasti.

- Olemme treenanneet ja ladanneet itseämme sitä varten, että olemme sitten tiistaina valmiina, Filppula sanoi Helsingin Liiga-infossa.

SaiPalle pudotuspeleihin pääsy oli iso asia. Kovin moni ei tätä kunniaa lappeenrantalaisille suonut vielä syksyn ennakkoarvioissa, mutta nyt SaiPa on jo tavallaan voittaja. Se lähtee paineettomasta tilanteesta haastamaan TPS:ää, joka on sarjassa suhteellisen selvä suosikki. SaiPan päävalmentaja Tero Lehterä tunnetaan värikkäistä lausunnoistaan, eikä hän pettänyt myöskään sunnuntain Liiga-infossa.

- Kun tuota TPS:n "huvipurtta" katsoo, niin sehän kiiltää joka puolelta. Onneksi meillä on kuitenkin 25 vähän tuntemattomampaa agenttia. Heidän kanssaan me lähdemme nyt tutkimaan, josko sieltä jostain löytyisi pienikin reikä ja mennään kaikki siitä sisään. Me olemme tehneet sen ennenkin, Lehterä letkautti.

TPS tekee kuitenkin kaiken mahdollisen, että niitä reikiä ei paatista löytyisi.

- Kyllä me tietysti kaikkemme teemme, että saadaan reiät tukittua. Varmasti tulee tiukka sarja, Filppula sanoi.

SaiPa on sitkeä ja varmasti pirullinen altavastaaja. Kaikki paineet on ladattu turkulaisten niskaan.

- Ehkä meillä kaikki paineet on, mutta me otamme siitä vain sen positiivisen irti. Hyvä runkosarja on nyt unohdettu ja nyt alkaa sitten taas ihan uudet pelit. SaiPa on meille vähän vaikea vastustaja, mutta uskon, että me saadaan heidät kuitenkin voitettua, Filppula pyöritteli.

- SaiPa on tosi nöyrä ja työteliäs joukkue. He pelaavat kiekon tosi syvään. He ovat myös kovia liikkumaan ja karvaamaan. Siinä on meille haastetta sitten. Pitää saada kiekko hyvin omalta alueelta pois ja omia hyökkäyksiä syvään. Luulen, että se myös onnistuu, Filppula linjasi.

Filppula tietää, miten mestaruus voitetaan. Hänen edellinen Turku-visiittinsä päättyi TPS:n yllätysmestaruuteen keväällä 2010. Nyt TPS:n mestaruus ei enää samanlainen yllätys olisi.

- Nyt lähtökohdat ovat tietysti vähän erilaiset, mutta ihan varmasti saamme pumpattua sellaisen samanlaisen fiiliksen koko Turkuun myös tällä kertaa.

Lappeenrannassa on myös kiekkobuumia havaittavissa, mutta Lehterä muistuttaa, että vähään ei käy tyytyminen.

- Kyllähän sinne muutama tuhat mahtuu halliin ja pihallekin. Siellähän kolme halliakin, niin sinne vaan screenejä, että saadaan ihmisille kunnon bileet pystyyn, Lehterä vetosi.