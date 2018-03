Jokerit joutui niukalla tappiollaan pahaan tilanteeseen

Jokerit hävisi Moskovan TsSKA:lle tiistaina 1-2. Tulos merkitsi sitä, että TsSKA:lle riittää pudotuspelisarjan voittoon yksi otteluvoitto. Jokerit on selkä seinää vasten.

- Harmittaa helvetisti, että hävittiin. Samalla, vaikka harmittaisi kuinka paljon, niin pitäisi saman tien unohtaa. Mutta ei ole kiistäminen, etteikö olisi ollut helvetin tärkeä peli, mikä hävittiin. Mutta sitä on ihan turha miettiä enää. Meillä on hyvä mahdollisuus vielä, kommentoi Jokerien voimahyökkääjä Jesse Joensuu.

Jokerit hallitsi ensimmäistä erää. TsSKA pääsi toisessa erässä kuitenkin mukaan ja sai kolmannessa erässä voittomaalin.

- Vastustaja on totta kai laadukas ja ne saa välillä momentumin itselleen ja painostettua meidän alueelle. Mun mielestäni me puolustettiin siinä maalissa hyvin, mutta ne sai onnekkaan. Pelasivat, kuten meidänkin pitäisi pelata, laittoivat maalille ja toivoivat, että se menee sisään suoraan tai jonkun pompun kautta, Joensuu sanoi.

Jokerit pelasi ensimmäisessä erässä todella hyvin. Toisessa erässä ote kuitenkin katosi.

- Ensimmäinen erä oli todella hyvä meiltä. Sarjan paras erä. Toinen erä oli vähän heikompi. Alettiin pelata erikoista peliä alaspäin. Pelattiin itsemme niin sanotusti kuseen. Kolmas erä oli ihan ok, summasi Jokerien päävalmentaja Jukka Jalonen.

Tappion syylle Jalosella oli selkeä selitys.

- Jos miettii, miksi hävittiin tää peli, niin meidän ylivoimapeli oli tänään huonoa. Näkyikö siinä sitten neljä peliä viiteen päivään. Syöttämisen laatu oli vaatimatonta meidän tasoisille pelaajille. Kiekossa pysyminen pienen paineen alla oli huonoa.

Jokereilta oli sivussa seitsemän vakiokoonpanon miestä.

- Silleen erikoinen tilanne, että viikko sitten, kun Antti Pihlström tuli kehiin, oli 24 ukkoa kenttäpelaajia. Aika nopea hävikki, mutta eihän sille mitään voi. Pelattiin hyvä peli niillä äijillä, jotka olivat paikalla ja tekivät hommia niin kuin pitää. Poissaolot eivät vaikuttaneet meidän pelaamiseen, eivätkä saa vaikuttaa jatkossakaan, Jalonen sanoi tilanteesta.

Jalosen mukaan poissaoloista murehtiminen on tarpeetonta.

- Se on asia, johon ei voi vaikuttaa, eikä sitä kannata hirveästi mietiskellä. Pitää keksiä, miten siitä ryhmästä, joka on terveenä, saadaan maksimitulos. Tänään päästiin lähelle, mutta se yv jäi piippuun. Se vähän harmittaa.

Hyökkääjä Tomi Mäki hälytettiin puolustajaksi.

- Tomi Mäki tuli erittäin hyvin pakkina mukaan. On pelannut todella vähän. Hoiti oman hommansa, Jalonen kiitteli.

Mestiksessä pelannut Erik Embrich pelasi ensimmäisen KHL-ottelunsa ja vielä todella kovassa paikassa.

- Embrich on peluri. Kylmähermoinen kaveri. Hänellä oli yksi paikkakin siinä. Pääsi one-timerin painamaan, mutta vähän oli ripuliranteita siinä. Fiksu ja nopeaälyinen pelaaja. Totta kai vielä raakile fyysisesti, mutta on potentiaalia. En muista nähneeni yhtään virhettä, Jalonen kiitteli Embrichin esitystä.

Jokerit hävisi sarjan kaksi ensimmäistä peliä Moskovassa. Torstaina Venäjän jättikaupungissa olisi siis pakko voittaa.

- Eiköhän se vire saada sillä, että palautellaan mieliin, miten nämä pelit pelattiin ja miksi pelattiin. Miten se tunnetaso syntyi. Ollaan päästy sinne henkisesti, minne me halutaankin. Tunnetasolla pitää vaan pysyä siellä, Jalonen totesi voittoreseptistä.

Joensuun mukaan taistelutahtoa löytyy kyllä.

- Kun pelaat neljä peliä viiteen päivään, niin on ihan sama, tuleeko vastaan mörköjä vai muita, kun pelitahti on ihan tarpeeksi raskas. Ei se paljon missään tunnu, Joensuu sanoi.

Joensuu uskoo, että Helsingin pelien esitys voidaan toistaa Moskovassakin.

- Me tiedetään nyt, mitä meiltä vaaditaan, että meillä on mahdollisuus voittaa. Me toistetaan tää uudestaan, kun kiekko tippuu siellä. Tehdään asiat vähän tarkemmin, niin voitetaan, Joensuu päätti.