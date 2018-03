Miro Heiskanen mediahuomiosta: "Ei aina mitään herkkua ole, mutta ei se nyt haittaakaan"

Yksi jääkiekon Liigan pudotuspelien kiinnostavimmista pelaajista on HIFK:n nuori puolustaja Miro Heiskanen. Nuori puolustaja ei varsinaisesti nauti saamastaan huomiosta, mutta Heiskanen tietää, että se on osa jääkiekkoilijan ammattia.

Heiskasella riitti maanantaina tuttuun tapaan vientiä HIFK:n mediapäivässä. Toimittajia oli jonoksi asti.

- Ei se nyt aina mitään herkkua ole, mutta ei se nyt haittaakaan hirveästi. Se on osa tätä juttua, Heiskanen sanoi Sport Contentille.

Heiskanen kertoo, että häntä on koulutettu käyttäytymään median kanssa. Mitään varsinaisia sulkeisia ei ole kuitenkaan järjestetty.

- Ei nyt mitenkään älyttömästi. Joskus on ollut jotain juttuja, mutta kyllä se ihan itsestä lähtee yleensä.

HIFK kohtaa keskiviikona alkavassa pudotuspelisarjassa JYPin. Heiskanen odottaa kovaa sarjaa.

- Varmasti tulee kova vastus. JYP on pelannut tällä kaudella tosi hyvin. Heillä on paljon taitavia pelaajia ja myös fyysistä osastoa löytyy. Varmasti kovia pelejä on tulossa, Heiskanen arvioi.

JYPin ja IFK:n sarjan arvioiminen on hankalaa, sillä joukkueet eivät ole kohdanneet syksyn jälkeen kuin kerran Helsingissä. JYP oli liikkeellä junnuilla ja HIFK voitti 6-0. Syksyllä joukkueet kohtasivat kahdesti. Nuo pelit olivat runkosarjan ensimmäinen ja toinen peli.

- Ei sitä hirveästi pysty arvioimaan. Jotain pieniä juttuja ollaan katsottu ja siitä selviää niin paljon, kun tarvitaan. Sitten lähdetään pelaamaan vaan sitä parasta peliä, mitä pystytään. Hyvä siitä pitäisi tulla, Heiskanen totesi.

JYPin joukkue on kova. Heiskasen mielestä muutama nimi nousee muiden yläpuolelle.

- Antti Suomela, Jerry Turkulainen ja Juuso Puustinen. Ne ovat varmaan ne, jotka nostaisin ekana esille, Heiskanen luetteli.

Heiskanen luottaa, että sarjasta tulee viihdyttävä.

- Varmasti tulee tiukkoja pelejä ja JYP tulee varmasti kovaa päälle ja taklaa paljon. Kovaa kamppailua tulee koko sarjasta, Heiskanen tuumaili.

Heiskanen uskoo tietävänsä, mikä ratkaisee oletettavasti tasaisen sarjan.

- Maalinteon tehokkuus. Kumpi saa paremmin laitettua paikoista sisään. Siihen se varmasti ratkeaa, Heiskanen pohti.

Heiskanen on noussut viimeistään tällä kaudella kaikkien suomalaisten jääkiekon ystävien tietoisuuteen. Runkosarjassa nuori puolustaja takoi 30 otteluun 11 maalia ja 23 tehopistettä. Puolustajalle kovia lukemia.

- Ihan hyvä kausi on ollut. Olen päässyt toteuttamaan niitä juttuja, mitä parhaiten osaan tehdä. Tulostakin on tullut ihan hyvin. Tästä koitetaan nyt vain jatkaa ja vähän parantaakin vielä.

Heiskanen on potentiaalinen MM-kisapelaaja keväällä Leijonissa. Hän pelasi jo olympialaisissa, mutta mahdollisesta MM-paikasta ei ollut vielä tuolloin puhetta.

- Ei ollut silloin vielä. Siihen on kuitenkin vielä aikaa paljon. Vedetään nyt ensin nämä pelit hyvin alta pois ja mietitään sitä vasta sitten. Olisihan se hienoa sinne päästä. Nyt annetaan sinne hyviä näyttöjä, Heiskanen linjasi.