Leijonat saamassa kovia vahvistuksia MM-kisoihin

NHL:n runkosarja päättyy huhtikuun alussa. Suomessa tietysti kiinnostaa, ketkä pelaajat olisivat Leijonien käytössä toukokuussa Tanskassa pelattavassa MM-turnauksessa.

Suomen joukkueen päävalmentaja Lauri Marjamäki ja General Manager Jere Lehtinen eivät tässä vaiheessa kevättä voi tilannetta tietenkään kommentoida. NHL-vahvistuksista kerrotaan sitten, kun NHL-seuralta heltiää pelilupa eli vasta runkosarjan päätyttyä.

MM-kisamatkoista käydään koko ajan kuitenkin keskusteluja ja tietoa tihkuu ulkopuolellekin.

- Varmoista lähteistä saamiemme tietojen mukaan Leijoniin ovat vahvistaneet tulonsa Aleksandr Barkov, Sebastian Aho, Teuvo Teräväinen, Jesse Puljujärvi, Rasmus Ristolainen, Iiro Pakarinen ja Antti Raanta, paljastaa peliyhtiö NordicBetin iGaming-asiantuntija Juha Kvist.

Kvist nojaa tietonsa sisäpiirilähteisiin, joita voi pitää luotettavina. Todennäköisesti kaikkien edellä mainittujen pelaajien kausi myös päättyy NHL:n runkosarjaan.

Raanta on pelannut erinomaisen kauden Arizona Coyotesissa, vaikka seura on taapertanut NHL:n jumbona. Viime aikoina Coyotes on pärjännyt jo ihan hyvin voitettuaan viimeisestä 20 ottelustaan 13, mutta pudotuspeleihin se ei riitä.

Buffalo Sabresissa pelaava Ristolainen ei ole koskaan pelannut miesten MM-kisoissa. Vuosi sitten hän kieltäytyi MM-matkasta, koska halusi latailla akkujaan raskaan kauden jälkeen.

Florida Panthersia edustava Barkov, Carolina Hurricanesin parhaat tehomiehet Aho ja Teräväinen muodostaisivat Leijonissa todella kovan ykkösketjun. Myös Edmonton Oilersin Puljujärvelle ja Pakariselle löytyy varmasti tärkeä rooli Leijonista.

Jääkiekon MM-turnaus pelataan 4.-20. toukokuuta Kööpenhaminassa ja Tanskan todellisena jääkaupunkina tunnetussa Herningin kaupungissa. Suomi pelaa alkusarjansa Herningissä. Mitalipelit pelataan Kööpenhaminassa.