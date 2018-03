Formulakausi alkaa – Tässä asetelmat

Formula ykkösten kausi 2018 alkaa tulevana viikonloppuna Australian Melbournessa. Mukana on edellisvuoden tapaan kymmenen tiimiä ja 20 kuljettajaa.

Kisoja ajetaan tänä vuonna 21 eli kaksi enemmän kuin viime vuonna. Saksan ja Ranskan osakilpailut palaavat kalenteriin.

Mercedes on dominoinut sarjaa 2014-17, joskin viime vuonna Ferrari ja Sebastian Vettel laittoivat Mercedes-tähden Lewis Hamiltonin välillä koville. Hamilton ja Vettel ovat kauden suurimmat mestarisuosikit.

Seuraavassa katsaus alkavan kauden asetelmiin:

Mercedes:

Mercedeksen moottorissa väitetään olevan yhä suurin tehomäärä. Mestaruutta puolustava nelinkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton on kauden 2018 suurin mestarisuosikki. Suurin kysymysmerkki onkin, jaksaako hän motivoitua täysillä koko kauden ajan, kun siviilielämässäkin on omat houkutuksensa, joille Hamilton on tosinaan ollut perso.

Hamiltonin mestaruustaistossa 2016 päihittänyt Nico Rosberg sanoi Sky Sportsille, että parhaina päivinään Hamilton on omaa luokkaansa, mutta Hamiltonille tulee heikkojakin jaksoja, joihin vastustajien kannattaa iskeä, kuten Rosberg itse kertoi tehneensä. Hamilton kuittasi moiset puheet hölynpölyksi ja arvioi Rosbergin haluavan vain otsikoihin.

Valtteri Bottas lähtee kauteen teemalla ”tulos tai ulos”. Jos Bottas häviää Hamiltonille toistuvasti, on hänen uransa F1:ssä katkolla. Sekä Bottaksen että Hamiltonin sopimukset päättyvät vuoden lopussa.

Viime kaudella Bottas voitti kolme kisaa ja sijoittui MM-sarjassa kolmanneksi. Sitä pidettiin ”keskinkertaisena esityksenä”, koska Bottas ajoi parhaalla autolla.

Ferrari:

Sebastian Vettel on Ferrarin selkeä ykköskuljettaja, jonka asemia mestaruustaistossa Kimi Räikkönen lähtee turvaamaan. Paineet ovat kovat, sillä Ferrarilla ei ole voitettu kuljettajien mestaruutta 2007 ja valmistajien mestaruutta 2008 jälkeen. Jos tulosta ei tule tänäkään vuonna, saatetaan kuljettajat vaihtaa.

Vettel voitti viime vuonna viisi kisaa. Ferrari meni eteenpäin, mutta Mercedeksen moottorissa väitetään olevan yhä enemmän tehoja. Todelliset asetelmat nähdään ensi sunnuntaina Australiassa.

F1-kisan viimeksi 2013 voittaneelle Räikköselle F1-kausi saattaa olla uran viimeinen. Sopimus on katkolla tämän vuoden lopussa.

Red Bull:

Max Verstappen voitti viime vuonna kaksi kisaa ja Daniel Ricciardo yhden. Red Bull kärsi kuitenkin Renault-moottorinsa alitehoisuudesta. Monessa kisassa Red Bulleilla jäätiin kärjestä selvästi, mutta selkeästi kolmanneksi paras talli Red Bull oli.

Verstappenia ja Ricciardoa arvioidaan jopa F1:n parhaaksi kuljettajakaksikoksi. Päihittihän Ricciardo nelinkertaisen maailmanmestarin Vettelin Red Bullilla 2014.

Jos Renault on saanut Mercedeksen ja Ferrarin tehoeroa kiinni, voivat Ricciardo ja Verstappen voittaa useampia kisoja. Mestaruus lienee kuitenkin epätodennäköinen.

Ricciardolle kausi saattaa olla Red Bullilla viimeinen. Huhut vievät häntä Ferrarille. Verstappenilla ja Red Bullilla on pitkä sopimus.

Renault:

Renaultin tehdastalli on mukana F1:ssä pitkäjänteisellä suunnitelmalla. Kauden tavoitteeksi on asetettu neljänneksi parhaan tallin aseman saavuttaminen, mikä olisi askel eteenpäin.

Kuljettajien taidoista ei pitäisi olla kiinni. Nico Hülkenberg on yksi F1:n aliarvostetuimmista kuljettajista. Carlos Sainz on merkittävä lupaus, joka Toro Rossolla sai viime kausina arvokasta oppia.

McLaren:

McLaren sanoi moottorisopimuksensa Hondan kanssa irti ja siirtyi Renaultin kumppaniksi. Testeissä oli teknisiä ongelmia, mutta McLaren näyttäisi taistelevan nyt tasaisemmin keskikastissa Renaultin tehdastallin kanssa.

Fernando Alonso päätti yhä jatkaa uraansa Formula ykkösissä. Raha tietysti ratkaisi, mutta kokenut espanjalainen 2005 ja 2006 maailmanmestari elättelee yhä toiveita, että saisi mahdollisuuden ajaa vielä voittaja-autolla 2019.

Alonson tallikaveri, belgialainen Stoffel Vandoorne, on lupaava kyky. Hän tuskin kumartelee Alonsoa ja viime kaudesta tuli jo arvokasta oppia.

Force India:

Force India tuskin uusii valmistajien pisteiden nelostilaansa. Renault ja McLaren ovat parantaneet tasoaan, eikä Force India kykene vastaamaan suurempien tallien haasteeseen resursseissa.

Force Indian kuljettajina jatkavat meksikolainen Sergio Perez ja ranskalainen Esteban Ocon. Perez on aliarvostettu kuljettaja, joka 2013 McLaren-potkujensa jälkeen on osoittanut Force Indialla olevansa kovan luokan rattimies.

Ocon on Mercedeksen tukema superlupaus. Hän kärkkyy Valtteri Bottaksen Mercedes-paikkaa kaudelle 2019.

Williams:

Maineikas brittitalli joutuu valitsemaan kuljettajikseen niitä kavereita, jotka tuovat rahaa. Kanadalainen Lance Stroll, 19, aloittaa toisen ja venäläinen Sergei Sirotkin, 22, ensimmäisen kautensa F1:ssä kilpakuljettajana. Heidän vähäinen kokemus ei voi olla näkymättä autonkehityksessä ja tuloksissa.

Williamsin kehityskuljettaja toimii Robert Kubica, joka kuntoutti itsensä kovalla työllä F1-kelpoiseksi saatuaan 2011 vakavan käsivamman rallionnettomuudessa. Kubican väitetään olevan Sirotkinia ja Strollia nopeampi, mutta raha ratkaisee.

Haas:

Ferrarin kanssa läheistä yhteistyötä tekevä amerikkalaistalli aloittaa kolmannen F1-kautensa. Menestysodotukset eivät ole järin suuret. Valmistajien pisteissä Haas tuskin yltää ainakaan kuudetta sijaa korkeammalle.

Sveitsiläistaustainen ranskalainen Romain Grosjean ja tanskalainen Kevin Magnussen jatkavat Haasin ajajina. Molemmat ovat kelpo kuljettajia, mutta eivät ole harpanneet tähtistatukseen. F1-paikkansa he ovat vakiinnuttaneet kuitenkin ajotaidoillaan.

Toro Rosso:

Red Bullin kakkostalli vaihtoi viime kauden lopulla molemmat ajajansa. Ranskalainen Pierre Gasly ja uusiseelantilainen Brendon Hartley aloittavat nyt ensimmäisen kokonaisen F1-kautensa.

Kokemusta kuskeilta puuttuu ja se näkyy varmasti tuloksissa. Mielenkiinnolla seurataan, miten Hondan moottorit vauhdittavat Toro Rosson autoja. Huhutaan, että ensi kaudella Honda aloittaisi yhteistyön Red Bullin ykköstallin kanssa.

Sauber Alfa Romeo

Ferrari pelasti Sauberin talouden ja jatkossa Sauber tunnetaankin Alfa Romeona Ferrarin omistaman maineikkaan automerkin mukaisesti. Tänä vuonna Sauber Alfa Romeo saa käyttöönsä tuoreempia Ferrarin moottoriversioita ja kilpailukykyä pitäisi olla enemmän. Toro Rosso pitäisi ainakin olla haastettavissa.

Ruotsalainen Marcus Ericsson jatkaa tallissa ruotsalaissponsoreidensa miljoonien avittamana. Ericssonin uudeksi tallikaveriksi on pestattu monacolainen suurlupaus Charles Leclerc, jonka uraa Ferrari tukee. Leclercia on analysoitu Max Verstappenin tasoiseksi lahjakkuudeksi.

F1-kauden 2018 kilpailukalenteri:

Australia 25.3. klo 08.10

Bahrain 8.4. klo 18.10

Kiina 15.4. klo 09.10

Azerbaidzhan 29.4. klo 15.10

Espanja 13.5. klo 16.10

Monaco 27.5. klo 16.10

Kanada 10.6. klo 21.10

Ranska 24.6. klo 17.10

Itävalta 1.7. klo 16.10

Britannia 8.7. klo 16.10

Saksa 22.7. klo 16.10

Unkari 29.7. klo 16.10

Belgia 26.8. klo 16.10

Italia 2.9. klo 16.10

Singapore 16.9. klo 15.10

Venäjä 30.9. klo 14.10

Japani 7.10. klo 08.10

Yhdysvallat 21.10. klo 21.10

Meksiko 28.10. klo 21.10

Brasilia 11.11. klo 20.10

Arabiemiraatit 25.11. klo 15.10