JYP ja KalPa tasoittivat voitot – HIFK-pelaaja kuvaili rooliaan ”puuhasteluksi”

JYP väänsi perjantaina Helsingissä 2-1 -voiton HIFK:sta ja tasoitti puolivälieräsarjan 1-1:een. Ottelun sankariksi nousi voittomaalin jatkoerän alussa viimeistellyt runkosarjan pistetykki Antti Suomela.

- Viimeiseen erään lähdettiin parantamaan kärsivällisyyttä kiekon kanssa ja lopetettiin turha roiskiminen. Ei luovutti kiekosta liian helposti ja saatiin paljon hyökkäyksiä ja laukauksia aikaan, Suomela kommentoi.

Voittomaalin yhteydessä HIFK:lle tapahtui merkkausvirhe.

- Maalia edelsi hyvä aloitusvoitto ja hyvä toimitus. Se oli siinä. Välillä se on yksinkertaista ja tehokasta. IFK:lla meni varmaan vähän sekaisin, joku unohti jonkun, ja pääsin itse maalin eteen aika vapaasti. Mulla oli paljon tilaa ja aikaa, arvioi Suomela.

Maali tuntui Suomelasta vapauttavalta.

- Tuntui, että paine putosi harteilta. Tosi vapauttava fiilis. Häviöpelin jälkeen haluttiin lähteä parantamaan ja ottaa täältä kotietu takaisin. On se vapauttava tunne, kun on tyhjä maali edessä ja näkee kiekon menevän maaliin. Tän takia lätkää pelataan.

Vaikka voitto tulikin, ei Suomela ole peliinsä ja kenttänsä pelin tasoon vielä tyytyväinen.

- On vielä paljon parannettavaa koko meidän kentällä. Huomenna lähdetään parantamaan. Missään nimessä en ole tyytyväinen. Miehet hukkuu välillä vähän liikaa omissa. Tulee vähän helppoja virheitä, hän sanoi.

HIFK:n yksi näkyvimpiä hahmoja oli hyökkääjä Micke Åsten, joka yritti omalle tyylilleen uskollisena hiostaa jyväskyläläisiä. JYPin järkälemäinen puolustaja Nolan Yonkman oli ainakin halukas osallistumaan Åstenin järjestämiin perjantai-illan tanssiaisiin. Suut kävivät ja pientä painiakin oli.

- Jotain se tuli siinä sanomaan. Ehkä hänen roolinsa on sitten tulla sanomaan, Åsten kuittasi pelin jälkeen.

Mikä oma roolisi sitten on?

- Kaikenlainen puuhastelu. Sitä tämä toistaiseksi on itseltäni ollut. Puuhastelua, Åsten sanoi.

Ei nyt ihan ehkä niinkään. Åsten oli pirteällä pelipäällä perjantaina myös pelillisessä mielessä.

- Pelasimme ketjuna ihan hyvin. Pystyimme luomaan maalipaikkoja, mutta se on ihan sama monta niitä on, jos maalisarakkeessa on nolla. Pitäisi ruveta laittamaan kiekkoja verkkoonkin. Huomenna on seuraava mahdollisuus ja me käydään hakemassa voitto Jyväskylästä, Åsten vannoi.

Perjantain ottelu muistutti enemmän jo pudotuspeliä. Keskiviikon avausottelu oli vielä kovin tunnusteleva.

- Tuomarit vetivät kyllä käsijarrua päälle parhaansa mukaan, mutta ehkä tässä pelissä oli silti vähän enemmän sitä kuin siellä Jyväskylässä. Se oli vielä aika tunnusteleva matsi, Åsten sanoi.

KalPa voitti Tapparan toisessa puolivälieräottelussa 4-3 oltuaan 1-3-tappiolla. Voittomaalin teki päätöserän lopussa Kai Kantola.

- Tietysti hieno fiilis tehdä tuossa vaiheessa maali. Hieno nousu meiltä, mutta pitää olla parempi ottelun alussa. Hienoa nähdä, että porukka lopulta tiivistyi, Kantola kommentoi KalPan mediakanavilla.

KalPan valmentaja Sami Kapanen oli mielissään.

- Tunnelmat ovat todella korkeat. Comeback ja loppuhetkien voitto olivat mahtava kokonaisuus. Vähän jännitettiin kaksi erää. Tultiin pikkaisen raskaalla jalalla, turhauduttiin ja otettiin turhia jäähyjä, Kapanen niputti.