Kimi Räikkönen onnistui – Valtteri Bottas tyri

Formulakauden avaavan Australian F1-kisan aika-ajo oli suomalaisittain kaksijakoinen. Kimi Räikkönen ajoi hienosti toiseen ruutuun, mutta Valtteri Bottas romutti Mercedes-autonsa ja jäi kymmenenneksi.

Yksi oli aika-ajoissa kuitenkin ylitse muiden. Paalulle ajanut Lewis Hamilton päihitti toiseen ruutuun päätyneen Räikkösen peräti 0,664 sekunnilla.

- Sydämeni on kilpa-ajoa varten ja toivoisin, että tuntisitte sen juuri nyt. Olen niin iloinen, että australialaiset saavat meidät vuosittain ja olen niin onnellinen kierroksestani. Niin mukava kierros, Hamilton sanoi F1:n tv-haastattelussa.

Hamilton arvioi onnistuneensa erinomaisesti.

- Ajan aina täydellisyyttä varten ja nyt pääsin niin lähelle kuin pystyin, hän ilmoitti.

Räikkönen harmitteli F1:n tv-haastattelussa isoa eroa kärkeen.

- Oli aika hyvää työtä, mutta tietysti aikaero oli yhä aika iso. Ei ollut suoraviivainen sessio aamun sään (harjoituksissa rata oli märkä ja keskeytyksen (Valtteri Bottaksen ulosajon aiheuttama punainen lippu aika-ajoissa) takia, Räikkönen sanoi.

Räikkönen ei ollut aivan pettynytkään.

- Täytyy olla tyytyväinen siihen, mistä starttaamme, mutta paljon työtä on edessä. Mutta ei niin huonoa, Kimi totesi.

Räikkösen tallikaveri Sebastian Vettel oli aika-ajoissa kolmas. Hän hävisi Räikköselle sadasosalla.

Vettel kertoi F1:n tv-haastattelussa tyrineensä jarrutuksessa.

- Eilen en ollut tyytyväinen, mutta tänään homma sujui. 13. mutkassa oli tilanne, kun yritin jarruttaa liian myöhään, Vettel summasi.

Hamilton oli Mercedeksellään aika-ajoissa ylivoimainen, mutta Vettel povaa sunnuntaille tasaista kisaa.

- Katsotaan, mitä huominen tuo tullessaan. Luulen, että pitkillä ajojaksoilla on hyvin tasaista, joten katsotaan ja kuka tietää. Meillä on tilaisuutemme startissa. Tämä on hyvä tulos tiimille.

Australian F1-kisa starttaa sunnuntaina Melbournessa kello 8 Suomen aikaa.

Australian Grand Prix, aika-ajotulokset:

1. Lewis Hamilton Mercedes 1.21.164

2. Kimi Räikkönen Ferrari 1.21.828

3. Sebastian Vettel Ferrari 1.21.838

4. Max Verstappen Red Bull 1.21.879

5. Daniel Ricciardo Red Bull 1.22.152

6. Kevin Magnussen Haas 1.23.187

7. Romain Grosjean Haas 1.23.339

8. Nico Hülkenberg Renault 1.23.532

9. Carlos Sainz Renault 1.23.577

10. Valtteri Bottas Mercedes ei aikaa

11. Fernando Alonso McLaren 1.23.692

12. Stoffel Vandoorne McLaren 1.23.853

13. Sergio Perez Force India 1.24.005

14. Lance Stroll Williams 1.24.230

15. Esteban Ocon Force India 1.24.786

16. Brendon Hartley Toro Rosso 1.24.532

17. Marcus Ericsson Sauber 1.24.556

18. Charles Leclerc Sauber 1.24.636

19. Sergei Sirotkin Williams 1.24.922

20. Pierre Gasly Toro Rosso 1.25.295