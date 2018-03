Jokerit lähti kesälomalle ”saappaat jalassa”

Jokereiden kausi päättyi KHL:ssä toiselle pudotuspelikierrokselle. Punaisen armeijan keskusurheiluseura Moskovan TsSKA voitti lauantaina Helsingissä 4-3 ja vei ottelusarjan nimiinsä voitoin 4-2.

Jokerit kaatui kliseisesti sanottuna saappaat jalassa. Voitto torstaina Moskovassa oli kova suoritus ja lauantainakin TsSKA joutui koville.

- Näytettiin, että pystytään pelaamaan hyvin jokaista jengiä vastaan. Totta kai playoffeissa on aina tiukkaa ja TsSKA on kova nippu. Tänään oltiin mun mielestäni parempia ja olisi ollut ihan kaikki aseet voittoon. Tulospeli ja siinä me ei oltu hyviä, arvioi Jokerien kokenut puolustaja Sami Lepistö.

TsSKA:lla oli maaleissaan tuuriakin.

- Meni meidän oman pelaajan jalasta sisään. Vähän pomppuja sinne tänne. Ei sille mitään mahda, Lepistö harmitteli.

Tunnelma oli täydellä Hartwall-areenalla upea.

- Oli tosi hienoa pelata joka pelissä täällä kotona. Oli hienoa nähdä, että paljon jengiä oli tullut halliin kannustamaan. Oli suuri kunnia olla täällä mukana, kiitteli Lepistö.

Torstaina Jokerit voitti TsSKA:n Moskovassa viidennessä jatkoerässä. Lepistön mukaan kuormitus ei vaikuttanut lauantain pelin tulokseen.

- Se antoi meille oikeastaan vain virtaa, että pystyttiin kääntämään se. Meni vähän pitkäksi silloin. Söihän se vähän virtaa, mutta ei se mun mielestäni näkynyt missään. Jätkät jaksoivat kuitenkin painaa. Oli tunnetta ja oli latausta. Harmi, että pomput menivät väärään suuntaan.

Lepistön mukaan Jokerit pelasi muutenkin paremmin ottelusarjan edetessä. Alku oli Jokereilta sarjalle toki surkea.

- Kyllä me parannettiin. Alku oli vähän nihkeä, mutta sen jälkeen ruvettiin pelaamaan silleen kuin osataan. Saatiin tästä kuitenkin vielä sarja. Tänään ei vaan riittänyt.

Jokerien kauden sensaatio oli 18-vuotias Eeli Tolvanen. Nuorukainen mätti valtavan määrän maaleja ja osui myös kauden viimeisessä KHL-ottelussaan.

Tolvasen silmistä paistoi kuitenkin iso pettymys. Kauden komea maalimäärä ei häntä lohduttanut.

- Runkosarja oli ihan hyvä ja saatiin onnistumisia. Mutta ei se nyt hirveästi lohduta. Jos hävitään tässä vaiheessa, ei omaa kautta voi ruveta miettimään, Tolvanen sanoi.

KHL:n pudotusepelejä Eeli piti todella tasokkaina.

- Onhan tää nyt aika paljon kovempaa. Joka pelissä pitää olla valmiina joka tilanteessa. Ei saa mitään helpolla. Aika surkea maku jäi näistä ekoista miesten pleijareista.

Tolvasen on uutisoitu tehneen sopimuksen NHL-seura Nashville Predatorsin kanssa. Nuorukainen itse ei suostunut vahvistamaan, lähteekö hän kevääksi Nashvilleen.

- En tiedä vielä. Ei olla sitä mietitty. Nyt kävi näin täällä ja varmaan selviää jossain vaiheessa. En itse tiedä vielä.

Samaa hän ilmoitti Tanskassa toukokuussa pelattavasta MM-turnauksesta.

- En tiedä niistäkään vielä. Tässä nyt on aika paljon auki kaikki. Toivottavasti vielä jossain kausi vielä jatkuu.

Tolvanen närkästyikin uteluihin KHL:n pudotuspelien tuomasta mahdollisesta opista NHL:ään.

- En mä nyt tässä rupea kommentoimaan mitään. Just ollaan hävitty peli, niin ei tee hirveästi mieli ruveta ajattelemaan mitään muuta.

Sen Tolvanen suostui sanomaan, että olisi käytettävissä MM-kisoihin, jos kutsu tulisi.

- Eiköhän. Mutta siellä tulee olemaan taas kova joukkue Suomella. Se nähdään sitten, kun on sen aika.