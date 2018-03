TPS iski taululle hurjat lukemat – Voiton päässä välieristä

Jääkiekon Liigan yllättäjäjoukkue SaiPa on puolivälierissä köysissä. TPS murjoi SaiPan lauantaina Turussa peräti 7-0 ja siirtyi ottelusarjassa jo 3-0 -johtoon.

Edellisessä ottelussa SaiPa oli hävinnyt 5-6 johdettuaan 5-3. Se tappio varmasti vaikutti lauantaina henkisesti.

TPS on voiton päässä välieristä. Turkulaisilla on tilaisuutensa katkaista SaiPa-sarja maanantaina Lappeenrannassa.

JYP siirtyi HIFK-sarjassa 2-1 -johtoon voitettuaan lauantaina Jyväskylässä jatkoerässä 4-3. Oliwer Kaski tasoitti HIFK:lle kolmannen erän viimeisellä minuutilla 3-3:een. Jatkoerässä sankariksi nousi voittomaalin viimeistellyt JYPin Olli Ikonen.

- Hieno oli jääkiekkotapahtuma. Tälläistä on parhaillaan suomalainen jääkiekko. Sitkeitä ovat molemmat joukkueet. Melkoista miekkailua oli peli. En edes jaksa laskea, kuinka monta korkeaa mailaa oli pelissä. Kun tunne ja yritys on tapissa, niin niitä vain tapahtuu, JYP-luotsi Marko Virtanen sanoi seuran verkkosivuilla.

Kärpät voitti Oulussa Ässät 3-1 ja siirtyi sarjassa 2-1 -johtoon.

- Pienet on marginaalit. Ässät puolustaa niin hyvin ja sumputtaa tuota keskialuetta niin loistavasti ja iskee vastaan. Niin hyvä joukkue, että se on tehnyt meistä hermostuneen. Meillä on kuitenkin kova halu pärjätä, ja ehkä runkosarjan ja ennakkosuosikin tuomat paineet niskassa ei pystytä pelaamaan parasta kärppäkiekkoa, mitä olemme tällä kaudella pelanneet, arvioi Kärppien valmentaja Mikko Manner lehdistötilaisuudessa.

- Vain tuloksella on merkitystä. Tänään oltiin niiden kuuluisten onnellisten tähtien alla ja tuurikin oli puolellamme. Hieno voitto, Manner jatkoi.

Tampereella Tappara voitti KalPan 4-3. Voittomaalin viimeisteli jatkoerässä Sebastian Repo.

Tappara johtaa ottelusarjaa nyt voitoin 2-1.