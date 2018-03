Helsinkiin haetaan jalkapallon huippuottelua

Helsingin Olympiastadion on parhaillaan perusteellisessa remontissa. Projektin ympärillä on riittänyt negatiivista julkisuutta, eikä suinkaan aiheetta, kun kustannukset ovat nousseet alkuperäisistä arvioista ja maksajana on tietysti Suomen kansa.

Vuonna 2019 uusitun Olympiastadionin on määrä avata ovensa. Sen jälkeen Helsingissä päästään järjestämään jalkapallon A-maaotteluita arvolleen sopivimmissa tiloissa.

Olympiastadionilla on mahdollista järjestää muitakin suurempia jakapallotapahtumia. Palloliitto tiedotti torstaina hakevansa UEFA Super Cupia vuodelle 2021. Yhteistyössä Stadion-säätiön kanssa on tehty ratkaisu, että tähtäin on saada vuoden 2021 Super Cup pelattavaksi Olympiastadionilla.

Alun perin UEFA Super Cupia piti hakea vuodelle 2020. Palloliitto ja Stadion-säätiö haluavat yhdessä aikatauluttaa tapahtumat siten, että ennen UEFA Super Cupin järjestämistä Olympiastadionilla ehditään toteuttamaan vuonna 2020 jalkapallon maaottelutapahtumia.

UEFA Super Cup on jalkapalloa vähemmän seuraaville aika tuntematon käsite. Kerrottakoon, että UEFA Super Cupissa kohtaavat alkusyksystä hallitseva Mestareiden liigan sekä Eurooppa-liigan mestari.

Helsingissä saattaisi siis pelata Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Chelsea, Juventus, Bayern München, Liverpool jne. Kyse ei ole Mestareiden liigan finaalin tasoisesta tapahtumasta, mutta seuratusta ja tasokkaasta jalkapallon ottelutapahtumasta joka tapauksessa, jollaista Helsingissä tai Suomessa ei ole nähty koskaan.

Julkisuusarvoltaan UEFA Super Cup on aivan eri luokassa kuin esimerkiksi NHL:n ensi marraskuussa järjestämät runkosarjaottelut. UEFA Super Cup toisi Helsinkiin myös valtavan määrän turisteja. Taloudellisesti tapahtuma on varmasti voitollinen.

UEFA Super Cup on järjestetty vuodesta 1972. Eniten voittoja ovat saavuttaneet FC Barcelona ja AC Milan voitettuaan pytyn viidesti. Real Madrid on voittanut neljästi ja on saavuttanut voitoistaan kolme viimeisen neljän vuoden aikana.

Vuosina 1998-2012 UEFA Super Cup pelattiin vuosittain Monacossa. Sen jälkeen ottelu on järjestetty 2013 Prahassa, 2014 Cardiffissa, 2015 Tbilisissä, 2016 Trondheimissa ja 2017 Skopjessa. Tänä vuonna UEFA Super Cup pelataan Tallinnassa ja 2019 Istanbulissa.