Kova sarja ohi: HIFK passitti JYPin kesälaitumille

JYPin ja HIFK:n ottelusarja jääkiekon Liigan puolivälierissä jatkui heti torstaina Helsingissä keskiviikkona pelatun omituisen HIFK:n 7-6 -voittoon päättyneen ottelun jälkeen. Torstaina maaleja nähtiin vain kolme. HIFK voitti ottelun 2-1 ja hoiti ottelusarjan edukseen voitoin 4-2.

JYP-leirissä tunnelma oli tietysti alamaissa. Olihan joukkue johtanut sarjaa voitoin 2-1 ja keskiviikon ottelua 5-0 sekä 6-2.

- Ennen kun tähän sarjaan lähdettiin, niin Atun (HIFK:n valmentaja Ari-Pekka Selin) kanssa juteltiin, että harmittaa, kun toisen hyvän joukkueen kausi päättyy. Kyllä tää oli tosi kova sarja. En jaksa muistaa, että olisi tässä vaiheessa ollut näin kovaa vastustajaa, arvioi JYPin päävalmentaja Marko Virtanen.

JYP joutui päätöserässä kahden miehen alivoimalle, kun Juha-Pekka Hytösen maila osui HIFK:n Erik Thorellin kasvoihin. HIFK teki Hytösen jäähyn jälkeen voittomaalinsa.

- Kamppailu on kovaa ja joskus käy huono tuuri. Ihan oikein se vihellettiin pois, ei siinä mitään. Mutta eilen oli vastaavanlainen tilanne ja sitä ei vihelletty. Tarkoitan, että näin pienet on marginaalit ja se helposti ratkeaa tuollaiseen tilanteeseen, kommentoi Virtanen viitaten keskiviikon pelin tuomaritoimintaan.

JYP oli torstaina johtanut 5-0, mutta hävisi 6-7. Virtasen mukaan kyse ei ollut sarjassa siitä, etteikö kaikkea olisi jätetty kaukaloon.

- Kyllä saatiin kaikki irti. Jokainen peli on eri luonteinen. Aina pitää kehittää peliä, kun mennään sarjassa eteenpäin. Keneltäkään ei voi pyydellä anteeksi, eikä tarvitse peiliin katsoa, kun jättää kaikkensa tuonne. Kaikki kivet käännettiin, miten oli mahdollista, ja tänään oli tässä tämä tulos. Vastustaja oli äärimmäisen laadukas. Tulette huomaamaan sen vielä.

Virtanen painotti myös pieniä marginaaleja.

- Meillä oli omat momentumit ja IFK:lla omat momentumit. Hyvin pieniin asioihin ratkesi. Se on normaalia, että kahden tasaisen joukkueen kohdatessa pelien hallinta heilahtelee. Tällaista tämän pitää ollakin. Harmi, ettei me päästy jatkoon. Yrittämisestä ei ollut kiinni.

HIFK:lle Virtanen antoi ylistystä.

- Viimeiset 20 runkosarjapeliä kun katsotaan, niin HIFK oli kärkijoukkue. Saatiin mahdollisimman kova vastus. Sen IFK kyllä näyttikin. Mutta ei mitään. Se on tällaista.

Runkosarjassa JYP sijoittui neljänneksi ja HIFK viidenneksi. Virtanen jätti pientä spekuloitavaa, olisiko välieräpaikka irronnut, jos JYP olisi sijoittunut runkosarjassa paremmin.

- Jos me oltaisiin oltu runkosarjassa korkeammalla, oltaisiinko saatu helpompi vastustaja? Se on spekulointia sitten.

HIFK:n kapteeni Lennart Petrell oli ottelun jälkeen tyytyväinen, mutta piti silti jalat maassa. Petrellin mielestä HIFK ansaitsi jatkopaikkansa.

- Me olimme ehkä kokonaisuutena vähän parempia. Erikoistilanteet me hävittiin, mutta viidellä viittä vastaan homma meni toisinpäin. Pitää muistaa, että me ei hävitty yhtään peliä tässä sarjassa varsinaisella peliajalla. Kaksi kertaa hävittiin jatkoajalla. Me olimme yksinkertaisesti vähän parempi joukkue, HIFK-kapteeni linjasi kuuman sarjan jälkeen.

- Ei me helpolla päästy. JYP oli juuri niin kova kun odotettiin. Tiukat, yhden maalit pelit onnistuttiin voittamaan, Petrell lisäsi.

HIFK:n kausi 2017-2018 on ollut hieno kasvutarina. Kausi lähti tulosten valossa karmeasti liikkeelle, mutta joulun jälkeen helsinkiläisten peli on kulkenut. HIFK on ollut vuoden 2018 puolella aivan Liigan parhaimmistoa.

- Töitä on tehty viime toukokuusta alkaen. Me olemme olleet todella rehellisiä kauden mittaan sen suhteen, missä mennään fyysisesti ja pelillisesti. Olemme lähinnä puhuneet siitä, että haluamme olla koko kauden kehittynein joukkue. Ja sitä me olemme olleet. Olemme koko ajan uskoneet hyvin vahvasti työntekoon. Tuli sitten onnistuminen tai epäonnistuminen, niin olemme koko ajan pysyneet tässä omassa suunnitelmassa oli kyse sitten treeneistä tai ihan mistä tahansa. Emme ole vaikeillakaan hetkillä treenanneet sen enempää tai vähempää, Petrell taustoitti.

HIFK on kärsinyt kauden mittaan myös loukkaantumisista, mutta tilanne helpotti tämän vuoden puolella. HIFK:lla oli pahimmillaan monta kentällistä ukkoja pois, mutta se ei hidastanut menoa.

- Se on toisaalta myös kasvattanut paljon. En ole ikinä kuullut, että yksikään valmentaja tai pelaaja olisi haikaillut jonkun sellaisen perään, joka on ollut poissa. Se ei ole hirveästi hetkauttanut meitä. Toisaalta se on antanut sitten näytönpaikkoja muille pelaajille. Esimerkiksi Teemu Engberg on pelannut todella loistavasti ne pelit, missä hän on pelannut, kuten tänäänkin, Petrell sanoi.

Petrell on itse lähes samassa moodissa kuin keväällä 2011. Petrell raastaa ja taistelee ja jalka liikkuu. Hän johtaa esimerkillään joukkuetta kapteenin C-kirjain rinnassaan.

- Esimerkin kautta johtaminen tulee mulle täysin luonnostaan, Petrell sanoi omasta roolistaan.

HIFK kaatoi JYPin, joka on hallitseva CHL-mestari. Monien papereissa JYP oli myös suuri suosikki Suomen mestariksi, mutta helsinkiläiset päättivät toisin.

- Totta kai se on kova temppu kaataa tuon tason joukkue, mutta tässä pitää vielä tehdä kovempia temppuja, kun pelit jatkuu. Me lähdimme viidentenä pudotuspeleihin, mikä tarkoittaa sitä, että koko ajan joudutaan taistelemaan runkosarjassa paremmin sijoittuneita joukkueta vastaan. Vastus vain kovenee tästä, Petrell linjasi.

Vastus kovenee entisestään ja HIFK:n seuraavana haasteena on Kärpät. HIFK:ta ei luettu pudotuspelien alla kovinkaan monessa ennakossa mestarisuosikkien joukkoon, mutta nyt alkaa olla jo syytä. HIFK oli jo runkosarjan loppupuolella paras joukkue ja sama meininki näyttää jatkuvan nyt myös pudotuspeleissä. HIFK:ta ei ole helppo pysäyttää.

- Se kertoo siitä, että olemme tehneet oikeita asioita. Mutta nyt taas sitten viimeiset pelit pyyhkiytyvät pois, kun lähdetään kohti ensi viikkoa. Se olisikin helppoa, jos tästä saisi jotain etuja mukaan, mutta kun ei saa. Sieltä tulee nyt ykkönen vastaan ja ei siinä mitään. Lähdetään miekkailemaan ja etsimään tapoja voittaa taas seuraava sarja, Petrell painotti.