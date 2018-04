Futismestaruuksia katkolla ensi viikonloppuna

Englannin jalkapallon Valioliigan tämän kauden mestarista ei ole ollut epäselvyyttä pitkään aikaan. Pep Guardiolan toinen kausi Manchester Cityn peräsimessä on tuomassa mestaruuden jo hyvissä ajoin ennen kauden päätöstä.

Pääsiäislauantaina City otti suvereenin 3-1 -voiton vieraskentällä Evertonista. Cityn sarjajohto on yhä 16 pistettä sarjakakkosen Manchester Unitedin voitettua Swansean 2-0. Pelaamatta kahdella kärkijoukkueella on kuitenkin enää seitsemän kierrosta ja mestaruus on Citylle katkolla ensi lauantaina derbyssä ManU:a vastaan Cityn kotikentällä.

Tappiolla ei olisi Citylle mestaruuden kannalta varmaankaan merkitystä. Mikään tuskin olisi kuitenkaan makeampaa kuin varmistaa mestaruus paikallisderbyn voitolla.

Hopeasta käydään päätöskierroksilla vielä jännittävä taistelu. Liverpool on ManU:a jäljessä kaksi ja Tottenham neljä pistettä. Tottenham voitti Lontoon paikallisottelussa sunnuntaina Stamford Bridgella Chelsean 3-1. Viimeksi Tottenham oli voittanut Stamford Bridgella 1990.

Viime kauden mestari Chelsea voinee heittää hyvästit haaveilleen Mestareiden liigan paikasta. Joukkue on sarjataulukossa viidentenä kahdeksan pisteen päässä Chelseasta.

Taistelu Valioliigan maalikuninkuudesta on ratkeamassa. Liverpoolin Mohamed Salah johtaa maalipörssiä 29 maalillaan. Toisena oleva Tottenhamin Harry Kane on tehnyt 24 maalia ja kolmantena oleva Man Cityn Sergio Agüero 21 maalia.

Mielenkiinnolla odotellaan, sylkeekö Salah maaleja myös ensi kesänä MM-kisoissa Egyptin maajoukkueessa. Alkulohkossahan Salahilla on tilaisuus nöyryyttää turnausisäntä Venäjää. Muut Egyptin alkulohkovastustajat ovat Uruguay ja Saudi-Arabia.

Saksan Bundesliigassa Bayern Münchenillä on tilaisuutensa varmistaa kuudes perättäinen mestaruutensa ensi viikonloppuna. Siihen riittäisi voitto vieraissa Augsburgista, eikä sitäkään tarvittaisi, jos Schalke ei voittaisi lauantai-iltana Hamburger SV:tä.