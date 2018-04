HIFK:n haasteena tasokas Kärpät: ”Me ei tyydytä tähän”

Jääkiekon Liigan välieräsarjat alkavat tiistaina ja keskiviikkona. Kärppien ja HIFK:n sarja alkaa tiistaina Oulussa. TPS ja Tappara aloittavat sarjansa keskiviikkona Turussa.

Kärpät on runkosarjan voittajana sarjan suosikki, mutta HIFK on osoittanut olevansa yllätysvalmis. HIFK lähetti puolivälierissä hallitsevan CHL-mestari JYPin laulukuoroon. Kova temppu ja tuo sarja tullaan muistamaan vielä pitkään. HIFK:n päävalmentaja Ari-Pekka Selin on edessä olevan Kärpät-sarjan edellä rauhallisin mielin.

- Levollisin ja rauhallisin mielin lähdetään sarjan, kuten tuohon edelliseenkin sarjaan. Saimme kyllä todella arvokasta kokemusta tuosta JYP-sarjasta. Pelasimme fyysisesti ja mentaalisesti todella kovat pelit, jotka tietysti sitten kääntyivät meille, Selin sanoi Sport Contentille.

Kärpät näytti kyntensä runkosarjassa. Joukkue oli lähes koko kauden Liigan kärjessä. Helpolla ei HIFK pääse.

- Kyllä siinä tietysti haastetta riittää, kun mennään Kärppiä vastaan. He pelaavat hyvin nopeaa hyökkäyspeliä ja reagoivat ja kääntävät peliä nopeasti. Toisaalta myös heidän ykkösketjunsa on todella tehokas. Nämä asiat tulen nostamaan teemoina ylös. Meidän pitää olla maalien edustoilla kovempia ja tehokkaampia, jos sanotaan ihan yksinkertaisesti. Meillä on onneksi kuitenkin neljä kentällistä, jotka kaikki pystyvät pelaamaan tätä peliä, Selin sanoi.

JYP-sarja eittämättä kasvatti HIFK:ta. Helsinkiläiset olivat niillä hetkillä vahvoja, kun sitä eniten vaadittiin. Jyväskylässä pelattu viides puolivälierä jää ikuisesti suomalaisen Liiga-kiekkoilun historiaan. HIFK oli jo ensimmäisen kympin jälkeen 0-5-tappiolla ja toisessa erässä lukemat olivat jo 2-6. Silti HIFK kairasi ottelusta 7-6-voiton ja se käänsi sarjan helsinkiläisille. Selinin mukaan HIFK:n pitää tuo ottelu unohtaa.

- En tuollaista kyllä pudotuspeleistä muista. Runkosarjassa olimme joskus TPS:n kanssa juuri JYPiä vastaan 1-5-tappiolla ja voitimme sen pelin 6-5, mutta se on ihan eri vertailukohta, kun nyt puhutaan kuitenkin pelistä numero viisi ja pudotuspeleistä. Se peli jää kyllä historiaan, vaikka meidän kannattaa se unohtaa. Eihän se peli koskaan unohdu, Selin naurahti.

JYP-sarjaa ei voi enää miettiä, mutta tietyllä tapaa tuo viides ottelu ja koko JYP-sarja on koko kauden kuva HIFK:n osalta. Helsinkiläiset ovat monta kertaa taipuneet, mutta katkennut joukkue ei ole. Henkinen kantti on kova.

- Se henkinen kantti oli asia, mikä sitten nosti meidät jatkoon. Siitä on puhuttukin aiemmin. Ulkopuolinen pumppaaminen on vähentynyt ja laumasta jääkiekkoammattilaisia on kasvanut joukkue. Silloin se rupeaa toimimaan voimakkaammin sisältä. Pelaajamme kunnioittavat kovasti toisiaan ja se näkyy myös kentällä. Pieniä voittavia asioita osataan enemmän arvostaa ja siitä meidän pitää pitää kiinni, Selin linjasi.

HIFK on kasvanut kauden mittaan paljon henkisesti, mutta se kasvanut myös pelillisesti. HIFK sulki JYPin ulos parhailta maalintekosektoreilta ja sulki keskustan.

- Se oli yksi sellainen teema. Tietysti varsinkin viimeisessä pelissä jouduimme pelaamaan paljon omissa, mutta mekin pystyimme pelaamaan sellaista jääkiekkoa, että vastustaja joutui lähtemään väsyneenä hyökkäämään. Se on siinä vaiheessa meidän etu puolustaa sitä keskustaa. Sitten on tietysti paljon pelaajia, jotka vetivät ihan luita myöten siellä maalin edustalla. Kyllä siellä aika paljon mustelmia on otettu, Selin analysoi.

HIFK:lla on hyviä muistijälkiä Kärpistä runkosarjan lopusta. Joukkue kaatoi Kärpät runkosarjan lopulla kahdesti peräkkäisinä päivinä.

- Me pääsimme aika hyvin Kärppien peliin kiinni pelillisesti, jos nyt puhutaan ihan peli vastaan peli, eikä mistään runkosarjasta tai pudotuspeleistä. Saimme sen, mitä me tarvitsimme ja tarvitsemme jatkossakin. Meillä on enemmän voitettavaa kuin hävittävää tässä sarjassa. Olemme olleet aika kovassa prässissä ja pääsimme kuuden sakkiin runkosarjassa, puhuttamattakaan siitä alkusyksystä. Siitä ei ole kuitenkaan kuin kymmenen kuukautta aikaa, ei sen enempää, Selin kertasi.

HIFK on tavallaan jo voittanut. Syksyllä joukkue oli pitkään syvässä lamassa, mutta joukkue saavutti silti minimitavoitteensa ja meni mitalipeleihin. Ammattilaisurheilussa on kyse kuitenkin voittamisesta, eikä pelkästä osallistumisesta.

- Kaikesta olennaisin asia on se, että me ei tyydytä tähän. Tämä ei meille riitä. Me olemme valmiit sen hinnan maksamaan. Tavoitteet on tätä korkeammalla, Selin painotti.