Talviolympiakisat Turkkiin? Tässä hakijaehdokkaat

Kansainvälinen Olympiakomitea KOK vahvisti tiistaina, että 2026 talviolympiakisoille on seitsemän hakijaa. Takaraja hakemuksille oli 31. maaliskuuta.

Hakuprosessi etenee tämän vuoden aikana. KOK päättää lopullisista kisahakijoista ensi vuoden alussa ja kisajärjestäjä on määrä valita ensi vuoden syyskuussa.

Vuoden 2024 ja 2028 kesäolympiakisojen järjestäjät valittiin 2017 samalla kertaa, kun hakijoiksi 2024 kisoille ilmoittautuivat vain Pariisi ja Los Angeles. Pariisi sai 2024 ja Los Angeles 2028 kisat. KOK ei ole vahvistanut, valitseeko se myös 2030 talviolympiakisojen järjestäjän ensi vuonna.

Talviolympiakisoja 2026 hakevat Kanada, Japani, Ruotsi, Itävalta, Sveitsi, Italia ja Turkki. Vain Turkki ei näistä maista ole järjestänyt kisoja aikaisemmin.

Kanada järjestäisi kisat vuoden 1988 olympiakaupungissa Calgaryssa. Osa 2026 olympiatapahtumista järjestettäisiin myös Edmontonissa sekä Vancouverin 2010 olympiakisoista tutussa Whistlerissa. Kanadassa ei haluta rakentaa uusia areenoita pelkästään olympiakisoja varten vaan keskitytään kulujen karsimiseen sekä kestävään kehitykseen.

Vuoden 1972 kisaisäntä Japanin Sapporo järjestäisi kaikki kisatapahtumat paitsi kelkkailun, joka järjestettäisiin 1998 olympiakaupungissa Naganossa. Vuoden 1972 olympiakisojen kelkkaradat on purettu, eikä uusia haluta rakentaa, koska ne jäisivät Sapporossa kisojen jälkeen vähälle käytölle.

Itävalta järjestäisi kisansa Grazissa ja Schladmingissa. Lisäksi kisatapahtumia järjestettäisiin Saksan puolella Inzellissä ja Schönau am Königseessa koskien pikaluistelua ja kelkkailua. Mahdollisesti jääkiekkoa pelattaisiin Itävallan olympialaisissa Wienissä ja Linzissä. Ampumahiihdot järjestettäisiin Hochfilzenissä ja pohjoismaiset hiihtolajit Ramsaussa sekä Bischofshofenissa.

Sveitsin kisat järjestettäisiin Sionissa, joka haki kisoja aiemmin 1976, 2002 ja 2006 onnistumatta kuitenkaan tavoitteessaan. Sionissa etuna olisi, että kisapaikat sijaitsisivat lähellä toisiaan. Kisahakemuksen kohtalo ratkeaa kuitenkin 10. kesäkuuta Valaisin kantonin järjestämässä kansanäänestyksessä.

Italian kisat järjestettäisiin Milanossa ja Torinossa luistelulajien osalta ja loput lajit Pohjois-Italiassa jo olemassa olevissa talviurheilukeskuksissa. Torinon 2006 olympiakisoista suorituspaikat olisivat valmiina.

Ruotsin kisojen keskuspaikkana olisi Tukholma, jossa järjestettäisiin kaikki luistelulajit. Alppilajit järjestettäisin Åressa ja pohjoismaiset hiihtolajit sekä ampumahiihto Falunissa. Kelkkailulajit järjestettäisiin Latviassa Siguldan kelkkailukeskuksessa, joka sijaitsee 50 kilometrin päässä Riiasta.

Eksoottisin kisahakija on Turkin Erzurum, joka on Turkin merkittävin talviurheilukeskus. Jos Turkki kisat saisi, tulisi kisoista kuitenkin merkittäviä rakennuskustannuksia. Euroopassa talvikisoille löytyy poliittista vastustusta, mutta Turkissa tilanne on toinen. Siellä presidentti Recep Tayyip Erdogan on vankasti hankkeen takana.

Talviolympiakisoja ei ole järjestetty Euroopassa vuoden 2006 jälkeen, joten Sveitsi, Ruotsi, Itävalta ja Italia lienevät vahvoilla. Tosin ongelmana voi olla, ettei yksikään näistä neljästä hakijasta etene viimeiseen hakuvaiheeseen poliittisen vastustuksen takia. Olympialaisia vastustetaan Euroopassa ympäristöasioiden sekä KOK:n viime aikaisen kielteisen julkisuuden takia.

Turkin Erzurum lienee maan poliittisen tilanteen takia valintaprosessissa heikoimmassa asemassa. Jos Euroopan hakijat vetäytyvät kisasta, lienee todennäköisin kisaisäntä Calgary. NHL voisi palata olympiakisoihin, jos kisat järjestetään Pohjois-Amerikassa.