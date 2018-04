Kärpille köniin välieräavauksessa – Yllättävää yleisökatoa Oulussa

HIFK otti jääkiekon Liigan välierien avausottelussa yllättävänkin selvä 4-1 -voiton Oulussa Kärpistä. Kärppien tekemisen taso ei ollut sillä tasolla, johon joukkue hyvällä tasollaan pystyy.

Kärppien valmentaja Mikko Manner myönsi helsinkiläisten paremmuuden.

- IFK oli tänään parempi. He olivat ensimmäisessä erässä erittäin hyviä. Toisessa erässä me olimme niskan päällä ja kolmas erä oli tasainen. IFK oli tosi kurinalainen ja tyly. Me pelataan rohkeasti ja välillä se kolahtaa omaan nilkkaan ja niin kävi tänään, Manner sanoi ottelun lehdistötilaisuudessa.

HIFK:n valmentaja Ari-Pekka Selin oli joukkueensa esitykseen luonnollisesti tyytyväinen.

- Meidän kannalta tämä oli asiallinen vieraspeli. Ensimmäisessä erässä olimme hyvin liikkeellä, mutta kyllä Kärpät nosti ihan selkeästi työmäärää toiseen erään. Oli heillä siinä maalipaikkoja tulla rinnalle ja mennä ohikin, mutta selvisimme kolmanteen erään ja paransimme kamppailupelaamista ja etäisyyksiä. Sitä kautta sitten Lankisen huippupelin säestämänä voittopeli. Hyvä näin, Selin sanoi lehdistötilaisuudessa.

Kärppien vaatimattoman esityksen lisäksi ottelussa hämmästytti yleisömäärä. Katsojia Oulussa oli vain 4447.

HIFK:n ja Kärppien pelit jatkuvat torstaina Helsingissä. Sitä ennen keskiviikkona TPS ja Tappara aloittavat välieräsarjansa Turussa.