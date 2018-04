Lauri Markkasella upea kevät

Chicago Bulls ei ole koripallon NBA:ssa lähelläkään pudotuspelipaikkaa, mutta Lauri Markkanen on menestynyt ensimmäisellä NBA-kaudellaan odotuksia paremmin. Tiistaina Markkanen oli jälleen Bullsin paras pistemies, kun seura otti kolmannen perättäisen voittonsa.

Markkanen saalisti 24 pistettä ja kirjautti tililleen myös seitsemän levypalloa, yhden blokin sekä yhden syötön. Kuudesta kolmen pisteen heitostaan Markkanen upotti viisi.

Markkasen hyvä iltapuhde oli jatkoa hänen edellisten peliensä hyville esityksilleen. Markkanen on tehnyt neljässä viimeisessä ottelussaan 22, 13, 23 ja nyt 24 pistettä.

– Me menemme voittamaan jokaisen pelin. Toivottavasti saamme pidettyä tämän yllä, Markkanen kommentoi ottelun jälkeen Koripalloliiton tiedotteen mukaan.

NBA:n tähtistatukseen parikymppisellä Markkasella on vielä matkaa, mutta ensimmäinen NBA-kausi on nostattanut odotuksia siitä, että hänestä voisi todellakin tulla ”uusi Dirk Nowitzki”. Onhan Markkasta useasti verrattu saksalaislegendaan, joka on yksi kaikkien aikojen parhaista eurooppalaispelaajista.

Chicago Bulls pelaa tällä kaudella vielä neljä ottelua. Sen jälkeen ryhdytään jännityksellä odottamaan, olisiko Markkanen Suomen A-maajoukkueen eli Susijengin käytettävissä kesän ja alkusyksyn MM-karsintapeleissä.