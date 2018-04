Kärpille revanssi: ”Jääkiekossa asioita tapahtuu nopeasti”

Oulun Kärpät aloitti välieräsarjan tiistaina Oulussa heikosti hävittyään 1-4. Myös toisessa ottelussa torstaina Helsingissä Kärpät oli kahdessa ensimmäisessä erässä ottavana osapuolena, mutta pystyi venymään 1-3 -tappioasemasta 4-3 -voittoon jatkoerässä. Ottelusarja tasoittui 1-1:een.

- Koti-vieras -eduilla ei ole hirveästi merkitystä, kun on niin laadukas porukka vastassa. Tänään se periksiantamattomuus palkittiin. Välillä vaatii vähän säkääkin, jota meillä oli mukana. IFK on niin hyvä joukkue, monipuolinen, huippupelaajia täynnä ja molari on tulikuuma, niin silloin kiekkojumalia tarvitaan. Tänään meillä niitä oli, kommentoi Kärppien päävalmentaja Mikko Manner.

Kolmannessa erässä Kärpät oli aivan eri joukkue kuin kahdessa ensimmäisessä erässä.

- Meillä meni vähän tunteisiin ja keskittyminen herpaantui. Siinä me tarvittiin tuuria ja Vehviläistä (maalivahti Veini), että selvittiin vähemmillä takaiskuilla. Jääkiekossa tapahtuu asioita nopeasti: yksi maali ja yksi laukaus ja siitä saa intoa, Manner analysoi.

Tuomaritoiminta suututti välillä molempia joukkueita. Manner ei raitapaitoja arvostellut.

- Ei todellakaan ole terveisiä tuomareille. Tää on just semmoista showta kuin pitää ollakin. Molemmat joukkueet taistelee todella lujaa. Jokainen tekee parhaansa. Niin tekee varmasti kaikki ihmiset tässä yhteisössä. Yleisö pitää omiensa puolta. Tää on aivan mahtavaa aikaa ja tosi kiitollinen olo, että saa olla mukana. Onneksi ei mennyt sarja 4-0 IFK:lle. Saatiin edes yksi voitto. Toivottavasti meilläkin tulee vielä huuma, Manner sanoi viitaten myös Oulussa tiistaina pelatun ottelun vähäiseen yleisömäärään.

Mannerin mukaan tappioaseman ei pitäisi hetkauttaa joukkueen tekemistä. Taisteluhenkeä pitäisi löytyä koko ajan.

- Tulostaululla ei loppujen lopuksi ole merkitystä. Ollaan koko kausi hoettu, että yritetään keskittyä siihen, mihin voidaan vaikuttaa eli siihen suoritukseen. Kyllä me nautitaan joka sekunnista.

- Todella ylpeä olen jokaisesta pelaajasta. Suurella ylpeydellä seuraan heidän tekemistään, kun isolla intohimolla pelaavat ja tekevät töitä, Manner lisäsi.

Kokenut Lasse Kukkonen, jolle aprillipiloissa pystytettiin jättimäistä patsasta, onnistui maalinteossa.

- On meille äärimmäisen tärkeää, että johtavat pelaajat pystyvät omalla esimerkillään auttamaan tuloksen teossa. Sillä kokemuksellaan auttavat ja rauhoittavat. Esimerkkijohtaminen on paljon tärkeämpää kuin valmentajan sanat, kehui Manner.

Kärpille tuli myös takaisku, kun Mikael Ruohomaa loukkaantui.

- En nähnyt sitä tapahtumaa. Pelissä sattuu ja tapahtuu, kun kovaa pelataan. Puolin ja toisin, Manner sanoi tilanteesta.

Mannerilla ei ollut tietoa, pelaako Ruohomaa lauantaina Oulussa. Ruohomaan tilaakaan hän ei voinut kommentoida.

- Ei pysty kommentoimaan, kun valmentaja ei niitä saa kommentoida. Muuten mielelläni kertoisin.

Kärpät pelasi torstaina runkosarjasta tuttua vauhtikiekkoa. Se ei tullut HIFK:lle yllätyksenä.

- Ei se meille mikään yllätys ollut. Olemme me tällä kaudella nähneet kyllä aika paljon Kärppiä. Kyllä se vauhti varmasti tästä vielä kovenee puolin ja toisin. Ei tuo intensiteetti vielä kovin hurjaa ollut. Meillä on ainakin varaa vielä laittaa lisää hanaa, HIFK:n kapteeni Petrell sanoi.

Kärpät paineisti myös torstaina kovempaa kuin sarjan ensimmäisessä pelissä. HIFK oli ajoittain asian kanssa ongelmissa.

- Ensimmäisessä pelissä se (paineen alta tuleminen) onnistui paremmin ja tänään vähän huonommin. Jokaisella on oma tyylinsä pelata ja Kärpillä se on tuo. Se on meille sitten haaste tulla sen paineen alta pois. Me onnistuimme siinä tällä kaudella ihan hyvin tuossa runkosarjan lopussa ja ensimmäisessä pelissä Oulussa. Vastustaja on sellainen, ettei se turhaan voittanut runkosarjaa. Mutta ei siinä mitään, yritetään olla vähän kovempia, Petrell sanoi päättäväisesti.

HIFK:n päävalmentaja Ari-Pekka Selin katsoi Kärppien ansainneen voittonsa.

- Kärpät oli todella hyvä tänään, onnittelut heille. He olivat tänään kamppailuvalmiimpia ja energisempiä. Sitä kautta he sitten pystyivät kaivamaan kavennus- ja tasoitusmaalit tuohon kolmanteen erään. Toki ne tulivat meidän aikamoisista virheistä tänään. Pelin henki on kova, kuten tänään nähtiin. Meidän paras erän alku oli tuo neljännen erän alku, mutta niin se vain sitten helähti omissa. Sillä tavalla tietysti aika tylyä, Selin harmitteli.

Selinin mukaan HIFK:n pitää parantaa tunnepuolella.

- Kyllä meidän pitää kaivaa se kiima ja taistelu seuraavaan peliin, mikä on meidän tavaramerkki tässä ollut, Selin sanoi.