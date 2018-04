”Kimimäisyys” tuo väriä tylsälle F1-sarjalle

Formula ykkösten uusi kaupallinen omistaja Liberty Media suunnittelee Formula ykkösiin perusteellisia muutoksia. Se lieneekin tarpeellista, sillä autojen suuret nopeuserot tekevät kisoista tylsiä.

Myös itse päätähtien eli kuljettajien puolelle tarvittaisiin persoonallisuutta. Valtaosa kuljettajista on niin sanottuja mediakoulutuksessa perusteellisesti muokattuja lausuntoautomaatteja, jotka kisaviikonloppujen mediatilaisuuksissa päästävät suustaan ennalta arvattavia latteuksia.

Formula ykkösten suosituimmaksi kuljettajaksi äänestetty Kimi Räikkönen tekee poikkeuksen. Erikoisen imagonsa alun perin tahattomasti luonut Räikkönen ei petä fanejaan.

"Jäämiehen" tyyliin Kimi oli jäätävä Bahrainin F1-kisan lehdistötilaisuudessa torstaina vastatessaan toimittajien kysymyksiin. Kun Kimiltä kysyttiin, että mitä F1-sääntöjä hän muuttaisi, sai media vastaukseksi ”kimimäisyyttä” parhaimmillaan.

- En muuttaisi mitään. Minulla ei ole valtaa, joten miksi tuhlaisin aikaa edes ajattelemalla asiaa? En ymmärrä. Mikä pointti tässä on minulle? Antaa teille lista, vaikka minulla ei ole ollenkaan valtaa? Emme laadi sääntöjä, Räikkönen täräytti.

Liberty Media on tekemässä todella isoja muutoksia. Viikonloppuna saatetaan ajaa tulevaisuudessa kaksi kisaa.

- En tiedä, mitä he tekevät, enkä ole kovinkaan kiinnostunut. Se on heidän bisneksensä tehdä päätöksiä, jotka he tuntevat oikeiksi, Räikkönen sanoi.

Uusia säännöt tulevat voimaan 2021, kun nykyinen F1:n osallistumissopimus umpeutuu.

- Tuskin olen silloin enää täällä, kommentoi Räikkönen asiasta.

Lisäksi Räikkönen antoi hyvin "kimimäisen" vastauksen, kun kysyttiin hänen arviotaan Mercedeksen ja Ferrarin nopeuseroista aika-ajoissa.

- Kuka tietää. Voitte arvailla niin kauan kuin haluatte. Katsotaan viikonloppuna, millä tasolla olemme. Minulla on mielenkiinto nolla siihen, mikä on ero aika-ajoissa. Montaa asiaa voi muuttaa, mutta tärkein osa on sunnuntai ja sijoitus kisassa. Olen tyytyväinen, vaikka häviäisimme aika-ajoissa kaksi sekuntia, jos voitamme sunnuntaina. En välitä. Lauantai on epäolennainen, Räikkönen ilmoitti.

Räikkönen sijoittui kauden avauskilpailussa Melbournessa kolmanneksi. Ferrari panosti taktiikassaan Sebastian Vettelin voittomahdollisuuksiin ja onnistui siinä. Samalla Räikkösen kakkoskuskin rooli tuli jälleen selväksi.

Bahrainissa torstaina Räikkönen sanoi, että ainahan sitä haluaa parempia sijoituksia, mutta ilmoitti olevansa tyytyväinen avauskisan antiin tiimin kannalta.