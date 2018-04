Veikkausliigan teräsmies: "Lihashuollolla iso rooli"

FC Lahden puolustaja ja kapteeni Mikko Hauhia lukeutuu jalkapallon Veikkausliigan ilmiöihin. Hauhia, 33, pelasi sunnuntaina jo 142:nnen perättäisen liigaottelunsa. Hänen teräsmiesputkensa on aktiivipelaajien pisin.

Veikkausliigan historiassa kenttäpelaajista vain Valeri ”Vallu” Popovits on pystynyt pidempään katkeamattomaan otteluiden jaksoon. Hänen paras teräsmiesputkensa kesti 144 ottelua. Tilastoykkönen on maalivahti Mikko Kaven, jonka perättäisten otteluiden sarja pysähtyi lukemaan 218 keväällä 2009.

Hauhian voimassa oleva putki alkoi elokuussa 2013. Saavutus on mahtava, kun ottaa huomioon armottoman lajin loukkaantumisriskit. Vahinko ei tule kello kaulassa, mutta ennaltaehkäisevällä huollolla niitä voi välttää.

– Iästä huolimatta lihashuollolla on iso rooli. Meidän seurassamme on hommat hyvin hoidettu. Talvikaudellakin on aika vähillä loukkaantumisilla päästy. Ihan sama, minkä ikäisiä kavereita joukkueessa on, kyllä me yritämme pitää lihashuollon hyvänä, Hauhia kertoi sunnuntaina FC Lahden voitettua kotonaan TPS:n 3-2.

Kapteeni näyttelee luonnollisesti suurta roolia joukkueen yhtenäisyyden rakentamisessa. Kotimaisten pelaajien lisäksi Kuhnureista löytyy venäläistä, virolaista, makedonialaista, saksalaista, sierraleonelaista ja brasilialaista henkilöhistoriaa.

– Ei siitä varsinaisia haasteita koidu. Englanti on meille yhteinen kieli, ja kaikki puhuvat sitä sujuvasti. Luulen, että kauden jälkeen moni pelaaja puhuu montaa uuttakin kieltä, on tuossa sellainen kielikylpy! Kulttuureja on paljon, mutta näemme, että se on joukkueelle ennen kaikkea rikkaus.

FC Lahti johti sunnuntaista sarja-avaustaan jo 3-0, mutta TPS tuli viime hetkillä maalin päähän. Ottelu Lahden Kisapuistossa päättyi 3-2-kotivoittoon. Hauhia pani erikoisen ottelun alkukauden piikkiin.

– Varmaan aika tyypillinen ekaksi peliksi. Molemmilla puoliajoilla oli maalintekopaikkoja puolin ja toisin. Ihan vauhdikas kamppailu. Mikä tärkeintä, otettiin se voitto, joka piti.

Kun FC Lahden virolaiskärki Henri Anier tälläsi 86. minuutilla tilanteeksi 3-0, ottelu tuntui lopullisesti ratkaistulta. Verkko isäntien maalivahdin Damjan Shishkovskin takana heilahti kuitenkin vielä kahdesti.

– No, en tiedä, mitä tapahtui. Päästettiin vastustaja laukomaan, ja helposti annettiin ne maalit. Jos ne nyt jossain vaiheessa piti antaa, niin hyvä, että lopussa, kun oltiin sentään kolme maalia edessä.

– Kyllä meidän pitää skarpata. Ei olisi tarvinnut kuin pitää pallo omilla ja pitää nolla. Ei noin helppoja maaleja saa antaa.

FC Lahden maalivahti Damjan Shishkovski debytoi sunnuntaisessa ottelussa ja pelasi loistavasti. Maalivahtiosasto alkaa olla kunnossa, sillä Aleksandr Vasjutin, joka torjui Kuhnurien ykkösenä viime kaudella, palaa pian vahvuuteen.

Lahden päävalmentaja Toni Korkeakunnas suitsutti maalivahtiaan.

– Maalivahti oli tänään aika huikea, erinomainen. Siinä tuli vasta-argumentteja epäilijöille. Vasjutin ilmestyy jossain vaiheessa ensi viikolla. Aika hyvin hän saa pelata, jos mielii kokoonpanoon. Sen jälkeen meillä on Veikkausliigan kovin maalivahtikaksikko, tai ainakin yksi kovimmista, Korkeakunnas arvioi.

Nuori Joona Halla on kirittänyt Shishkovskia harjoituksissa. Välillä jopa apuvalmentaja Sami Ristilä, 43, on joutunut tuuraamaan veskarina. Veikkausliigassa Ristilä paukutteli aikoinaan 56 maalia.

– Ristilä pelasi hemmetin hyvin. Häneltä repesi kuitenkin etureisi, kun joutui vähän liikaa avaamaan peliä, Korkeakunnas veisteli.

TPS:n päävalmentaja Mika Laurikainen oli mielissään joukkueensa pelistä, vaikka loppukiri ei aivan riittänyt.

– Pelin sisältöön olen todella tyytyväinen. Taktiikka toimi mainiosti. Varsinkaan ensimmäisellä jaksolla emme olleet missään tapauksessa alakynnessä. Hyvä tästä on jatkaa, vaikka nyt ottaa pattiin menetetyt pisteet, Laurikainen kertoi.

Ensimmäisellä jaksolla TPS puhkoi näyttävillä syötöillä FC Lahden puolustuksen moneen kertaan. Damjan Shishkovski pelasi lahtelaisten maalilla ilmiömäisesti.

– Ekalla jaksolla jäin tehoja kaipaamaan. Pelasimme tosi hyvin, pystyimme haastamaan ja loimme viisi, kuusi tilannetta, joista olisi voinut tehdä maalin. Jossittelu on kuitenkin turhaa, niittasi Laurikainen.

FC Lahti jatkaa kauttaan sunnuntaina vieraissa Esport Honkaa vastaan. TPS puolestaan isännöi SJK:ta.

Teksti: Pasi Tuominen, Lahti