Kärpät juhli jatkoajalla – Finaalipaikka katkolla torstaina

Kärppien ja HIFK:n välinen Liigan kuudes välieräottelu oli keskiviikkona Oulussa odotetun tiukka, vaikka HIFK:n maalivahti Kevin Lankinen torjui 42 ja Kärppien Veini Vehviläinen vain 21 kertaa. 1-1 -numeroissa mentiin jatkoerään, jonka lopulla Mikael Ruohomaa viimeisteli Kärppien 2-1 -voittomaalin.

Ruohomaan maalin syötti Jani Hakanpää, joka toisessa erässä oli itse tehnyt Kärppien johtomaalin. HIFK oli tehnyt Liigalle tutkintapyynnön Hakanpään toimista maanantain ottelussa, kun Hakanpää oli HIFK:n mielestä taklannut Juha-Pekka Haatajaa päähän. Pelikieltoa Hakanpäälle ei tullut.

HIFK:n päävalmentaja Ari-Pekka Selin harmitteli, ettei hänen joukkueensa ylivoima tuottanut tulosta.

- Aktiivisempi ja kärsivällisempi joukkue vei voiton tänään. Meidän momentumit oli tuossa ylivoimalla. Se oli kyllä sanalla sanoen vaatimatonta. Alivoima oli toisin päin, tosi hyvää taistelua. Pystyttiin pitämään myös Kärpät ulkona ylivoimamaaleilta, kommentoi HIFK:n valmentaja Ari-Pekka Selin lehdistötilaisuudessa.

Seliniä harmitti, ettei HIFK:n peli sujunut jatkoerässä suunnitelmien mukaan.

- Kova taistelu. Ei päästy jatkoerässä kiekolle niin paljon kuin haluttiin. Kärpät karvasi hyvin irtokiekkoja ja sai sitä pelin hallintaa siinä ja teki sitten maalin.

Kärppien valmentaja Mikko Manner katsoi joukkueensa olleen jatkoerässä vahvempi.

- Molempien joukkueiden alivoimapeli otti tässä pelissä yv:ltä aseet pois. Muuten erittäin tasaista peliä. Jatkoajalla me saatiin sitten enemmän sitä pitkää hyökkäystä, kun vaihtoväli oli lyhyt. Ehkä ne alivoimatkin sitten väsytti IFK:ta, Manner sanoi.

Manner antoi HIFK:lle tunnustusta.

- Kyllä on tasaista ja kyllä IFK avaa peliä niin hyvin, ettei me millään saatu varsinkaan ensimmäisessä ja kolmannessa erässä saatu hyökkäysaluetta ja keskialuetta karvattua. On kyllä huippujoukkue ja pelaa niin hyvää yhteistyötä. Jatketaan huomenna kirkkain silmin taistelua.

Seuraava peli pelataan torstaina Helsingissä. Jos Kärpät voittaa, saavuttaa se finaalipaikan. Jos HIFK voittaa, pelataan sarjan seitsemäs ottelu lauantaina Oulussa.

Tappara varmisti finaalipaikkansa jo viime maanantaina voitettuaan välieräsarjassaan TPS:n suoraan neljässä ottelussa.