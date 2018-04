Lauri Markkasen upea debyyttikausi päättyi

Lauri Markkasen tulokaskausi maailman kovimmassa koripalloliigassa koripallon NBA:ssa päättyi keskiviikkona. Markkanen sai vielä viimeisessä kauden ottelussaan tililleen yhden ennätyksen.

Markkanen upotti keskiviikkona kolme kolmosta. Hän osui kauden aikana kaaren takaa yhteensä 145 kertaa, mikä on Bullsin uusi tulokaspelaajan ennätys. Entistä ennätystä piti hallussaan Kirk Hinrich kaudelta 2003-04.

- Lauri on ollut mahtava. Hän teki (Bullsin) tulokkaiden kolmosennätyksen ja oli (NBA-historian) nopein 100 kolmoseen. Hän on ollut mahtava, mutta hän on sitoutunut kehittymään. Tulemme näkemään kehitystä ensi kaudella, Bullsin päävalmentaja Fred Hoiberg hehkutti seuran twitter-tilillä.

Markkanen pelasi kauden aikana 68 ottelua ja sai peliaikaa 29,7 minuuttia ottelua kohti. Markkaisen ottelukohtainen pistekeskiarvo oli 15,2 pistettä ja ja levypallokeskiarvo 7,5.

- Olen oppinut paljon. Tämä on vain yksi kausi, mutta tiedän paljon enemmän kuin lokakuussa. Osaan lukea vastustajan puolustusta paremmin, tehdä oikean pelin ja sijoittua paremmin. Kehityin kaikissa noissa asioissa, Markkanen kertoi BullsTV:n haastattelussa.

Markkasta voi pitää Suomen kaikkien aikojen parhaimpana koripalloilijana. NBA:n huipulle hänellä on kuitenkin vielä pitkä matka.

- Haluan olla kokonaisvaltaisesti parempi, tehdä kaikkea paremmin. Haluan olla parempi korin lähellä, saada lisää voimaa ja parantaa pallonkäsittelyäni. Olen tuonut viime aikoina palloa ylös hieman enemmän, Markkanen jatkoi.

Markkasta saatetaan nähdä jatkossa välillä jopa sentterinä.

- Kun saan lisää voimaa, niin pystyn ehkä pelaamaan sitäkin, Markkanen totesi.

Ennen kauden alkua Chicago Bulls arvioitiin joissakin pohjoisamerikkalaisissa ennusteissa jopa NBA:n heikoimmaksi joukkueeksi. Voittoprosenteissa Bullsin taakse jäivät kuitenkin Orlando Magic, Dallas Mavericks, Atlanta Hawks, Memphis Grizzlies sekä Phoenix Suns.

Pudotuspelipaikka ei ollut Bullsilla toki lähelläkään. Viimeisenä pudotuspeleihin idässä Washington Wizards prosentillaan 52,4, kun Bullsin voittoprosentti oli 32,9.

Markkasen debyyttikausi oli parempi kuin odotettiin. Hän sai Pohjois-Amerikassa runsaasti julkisuutta. Paljon enemmän kuin esimerkiksi suomalaiset NHL-jääkiekkoilijat, sillä NBA on Yhdysvalloissa baseballin MLB:n ja amerikkalaisen jalkapallon NFL:n ohella seuratuin urheilusarja NHL:n julkisuuden päästessä runkosarjan aikana tavallisesti vain medianäkyvyyden rippeisiin.

Seuraavaksi jännitetään, onko Markkanen mukana tulevissa Suomen maajoukkueen Susijengin MM-karsintaotteluissa. Jos ei ole, lienee Suomen maajoukkueen mahdollisuus selviytyä Kiinassa 2019 pelattavaan MM-turnaukseen aika ohkainen, kun tappioita karsinnassa on jo tullut ja jatkokarsinnassa vastus kovenee.