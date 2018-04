Kovaa peliä tiedossa lauantaina: HIFK ja Kärpät siirtyivät seitsemänteen otteluun

HIFK voitti torstaina Kärpät 4-3-lukemin ja siirsi Liigan välieräsarjan ratkaisun seitsemänteen peliin Ouluun. HIFK:n sankari oli jatkoajalla maalannut puolustaja Teemu Eronen.

Ratkaisu syntyi, kun jatkoaikaa oli pelattuna 05.51. Juha-Pekka Haataja löysi maalin edestä Erosen, joka pääsi lyömään kiekon suoraan syötöstä verkkoon. Toisinkin olisi voinut käydä. Yleisö ulvoi tuskasta, kun kiekko meni kerran jo HIFK:n maalialueelle, mutta maalin asti se ei lipunut. Eronen ei osannut jatkoajalla enää jännittää.

- Mun mielestä me jännitettiin ihan tarpeeksi jo tuossa kolmannessa erässä. Jatkoerässä ei tarvinnut enää jännittää. Siinä (kolmannessa erässä) kyykättiin kyllä se alku. Turha sinne on mennä jännittämään miettimään sitä pahinta vaihtoehtoa. Yleensä silloin se huonoin lopputulos myös tulee, Eronen sanoi ottelun jälkeen.

Eronen on ratkaissut pudotuspelin ennenkin jatkoajalla Kärppiä vastaan. Viime keväänä Oulussa Eronen teki HIFK:n voittomaalin ensimmäisen pudotuspelikierroksen ottelussa. Näin isoa maalia hän ei muista kuitenkaan ennen tehneensä.

- Ei ole kyllä ihan tämmöisiä ennen tullut, Eronen totesi.

- IFK oli todella hyvä alussa. Se menee mun piikkiin, että en jostain syystä saanut joukkuetta olemaan valmiina. Toki siinä oli IFK:lla oli erinomaista pelaamista. Mitä pidemmälle peli meni, sitä paremmin me saatiin vastattua siihen työmäärään ja kaksinkamppailuihin ja sitä kautta peli rupesi kääntymään meille. Heillekin tuli sitä menettämisen pelkoa, mitä näissä peleissä tulee, kun erot pienet, arvioi Kärppien valmentaja Mikko Manner ottelua.

- Kaksi hyvää joukkuetta, molemmilla hyvät maalivahdit. Erot on pienet, vastasi Manner kysymykseen tuhlatuista ratkaisupaikoista, joilla olisi tullut finaalipaikka.

Manner vakuutteli, että on iloinen, että sarja ratkeaa vasta seitsemännessä ottelussa.

- Sarja saa sellaisen lopetuksen, minkä sen kuuluukin saada eli game sevenin. Jos ennen kauden alkua joku olisi heittänyt meille tuolla kopissa, että otatteko game sevenin välierissä HIFK:ta vastaan kotiaskiin, oltaisiin me kaikki nostettu käsi pystyyn ja oltu ihan innoissamme.

- Nyt oli mahdollisuus päästä yhdellä laukauksella finaaliin, niin totta kai tappio tuntuu aina pahalta. Eilen me saatiin kokea sitä hienoa fiilistä, joka tulee voiton jälkeen, ja tänään me saadaan kunnia kokea tätä urheilun toista puolta. Tämä tästä urheilusta tekee niin hienon. Huikea kunnia on mennä Ouluun ja huipentaa kahden hienon joukkueen taisto game seveniin, Manner jatkoi.

Kärppien runkosarjassa loistaneiden pelaajien Charles Bertrandin ja Julius Junttilan ruuti on ollut playoffeissa märkää. Torstaina molemmat maalasivat. Onnistumiset ilahduttivat Mannerta.

- Se oli vain ajan kysymys, että pääsevät sinuiksi playoffien odotusten kanssa. Heillä on kaikki taidot olemassa. Ei muuta kuin heille nautintoa. Olen ylpeä koko joukkueesta tähän asti.

Oulun Raksilassa on isompi kaukalo. Se muuttaa hieman peliä Helsingin ottelusta.

- Vähän on tilaa enemmän. Energiaa pitää ja yritetään keskittyä omaan suoritukseemme. Luistelua pitää saada vähän lisää ja työmäärää kovemmaksi, arvioi Manner.

Kotiedun merkitystä Manner ei vähättele.

- Totta kai se on etu. Se on ansaittu etu runkosarjan sijoituksen perusteella. Meillä on hyvä fiilis pelata kotona oman kotiyleisön edessä.

Mannerin ei tarvitse psyykata Kärppiä seitsemänteen peliin. Onhan joukkueessa kiekkoikoni Lasse Kukkonen.

- Johtavat pelaajat hoitavat sen. Jokaisen pelaajan unelmana on päästä game seveniin ja kotiaskiin. Itse olen apukoutsina saanut neljä kertaa olla mukana ja ne ovat huikeita tapahtumia. Yritetään viedä viestiä pelaajille, että nauttivat nimenomaan siitä pelaamisesta, Manner päätti.

Lauantaina Oulussa pelin henki on kaikille selvä. Tarunhohtoisen Game Sevenin voittaja menee finaaliin Tapparaa vastaan ja hävinnyt kohtaa Turun Palloseuran pronssipelissä. Erosenkin mielestä ratkaisupeliä on helppo lähestyä.

- Mun mielestä se on ainakin helppo. Se on vain yksi matsi ja siinä otetaan vain kaikki ulos, mikä lähtee ja sen jälkeen katsotaan sitten, mikä on lopputulos. Siinä saa sen, mitä ansaitsee, mutta jos lähtee vaan katsomaan ja odottelemaan, niin siitä ei tule mitään, Eronen mietti.