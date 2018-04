Kanada ”hurjalla, mykistävällä, hävyttömällä ja jopa hirvittävällä” joukkueella MM-kisoihin

Kanada joutui tulemaan Pyeongchangin olympiajääkiekossa toimeen ilman 400 parasta pelaajaansa NHL:n boikotoitua kisoja. Kanada voitti olympiapronssia, mutta välierätappiota Saksalle tuskailtiin Kanadassa ”kansalliseksi häpeäksi”.

Nyt on toinen ääni kellossa, kun NHL-tähdistä koottu Team Canada nähdään tositoimissa MM-kisoissa toukokuussa Tanskassa. Perinteisiin kuuluu, että suomalaismediat ovat kovassa klikkikisassa retostelleet otsikoilla ja kertoneet Kanadan tulevan MM-kisoihin ”hurjalla, mykistävällä, hävyttömällä ja jopa hirvittävällä” joukkueella. Otsikointi on mennyt koomiseksikin.

Kanada on nimennyt virallisesti ensimmäiset 18 pelaajaa. Joukkue on todella kova, mutta nimilista ei ”hirvittävyydestään” huolimatta ole todellakaan yllättävä, jos ajatellaan Kanadan jääkiekon perustasoa sekä kanadalaispelaajien innostusta edustaa maataan maajoukkueturnauksissa. Nimilista on läpileikkaus siitä, miten kovia pelaaja jää NHL:n pudotuspeleistä rannalle.

Edmonton Oilersin supertähti Connor McDavid vahvisti jo aikaisemmin matkustavansa Tanskaan. Myös Edmontonin Ryan Nugent-Hopkinsin, New York Islandersin supertulokas Mathew Barzalin ja Buffalo Sabresin World Cup -kävijä Ryan O´Reillyn liittyminen Kanadan vahvuuteen oli aikaisemmin selvää.

Nyt vahvistui myös St. Louisin hyökkääjien Brayden Schennin ja Jaden Schwartzin liittyminen Kanadan joukkueeseen. Schenn oli tehoillaan 28+42=70 Bluesin tämän kauden pörssikärki. Schawrtz esiintyi vain 62 ottelussa, mutta kirjautti silti 24+35=59 pistettä.

Kanadan puolustuksen johtohahmoksi oli jo aikaisemmin tiedetty Florida Panthersin Aaron Ekblad. Nyt Ekblad sai rinnalleen St. Louisin Colton Paraykon, joka keräsi tällä kaudella tehot 6+29=35 ja pelasi keskimäärin yli 22 ja puoli minuuttia illassa.

Kanadan maalivahtiosastolle on toistaiseksi nimetty vain Darcy Kuemper, joka siirtyi kesken kauden Antti Raannan taakse Arizona Coyotesin kakkosvahdiksi. Kanada kärkkyy NHL:stä vielä nimekästä ykkösmaalivahtia, jollainen olisi saatavissa NHL:n pudotuspelien ensimmäisen kierroksen päätyttyä. Silloin Kanadan joukkuetta täydennettäneen myös yhdellä puolustajalla sekä kolmella hyökkääjällä.

Kanadan joukkueen päävalmentajana toimii Carolina Hurricanesin käskyttäjä Bill Peters. Hän valmensi Kanadan maailmanmestariksi Moskovan ja Pietarin kisoissa 2016 ja tuntee ison kaukalon lainalaisuudet hyvin.

Kanadan ensimmäiset nimetyt MM-kisapelaajat:

Maalivahdit:

Darcy Kuemper (Arizona Coyotes)

Puolustajat:

Thomas Chabot (Ottawa Senators)

Vince Dunn (St. Louis Blues)

Joel Edmundson (St. Louis Blues)

Aaron Ekblad (Florida Panthers)

Darnell Nurse (Edmonton Oilers)

Colton Parayko (St. Louis Blues)

Ryan Pulock (New York Islanders)

Hyökkääjät:

Mathew Barzal (New York Islanders)

Anthony Beauvillier (New York Islanders)

Jordan Eberle (New York Islanders)

Bo Horvat (Vancouver Canucks)

Connor McDavid (Edmonton Oilers)

Ryan Nugent-Hopkins (Edmonton Oilers)

Brayden Schenn (St. Louis Blues)

Jaden Schwartz (St. Louis Blues)

Ryan O´Reilly (Buffalo Sabres)

Jean-Gabriel Pageau (Ottawa Senators)