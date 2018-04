Veikkausliigan evakkopeleissä vähän väkeä

Suomalaisen jalkapalloilun kehittämisen edellytyksenä on, että kausi on myös aloitettava huhtikuussa. Kansainväliseen kilpailuun on pakko vastata isommalla ottelumäärällä, mutta 33 ottelun kausi edellyttää seitsemän kuukauden ajanjaksoa.

Kentät eivät ole huhtikuun alussa ole kaikkialla kunnossa. Ottelusiirtoja myöhemmäksi ei kuitenkaan enää suvaita, jos molemmat joukkueet eivät siihen suostu. Jos seuran oma kenttä ei ole kunnossa, on ottelu pelattava varakentällä.

Vain kuudella Veikkausliigan joukkueellaan on käytössään tekonurmi, jotka löytyvät Helsingistä, Vaasasta, Seinäjoelta, Rovaniemeltä, Kuopiosta ja Lahdesta. Muuallakin on suunnitelmia, mutta resurssit ovat rajalliset.

Osa joukkueista joutuu pelaamaan avausottelunsa evakossa. Ilves pelasi sunnuntain kotiottelunsa KuPSia vastaan Helsingissä, PS Kemi kotiottelunsa FC Interiä vastaan Rovaniemellä ja TPS kotiottelunsa SJK:ta vastaan Valkeakoskella.

Ilves voitti KuPSin 2-1, PS Kemi hävisi Interille 2-4 ja TPS SJK:lle 0-2. Helsingissä katsojia oli 757, Rovaniemellä 554 ja Valkeakoskella 794.

Yleisömääriä voi pitää surullisina, mutta tilannehan korjaantuisi, jos seurat saisivat kotikenttänsä kuntoon. Ottelusiirtojen kieltäminen tuokin seuroille keppiä positiivisessa mielessä.

IFK Mariehamn ja HJK pelasivat lauantaina Maarianhaminassa ”perunapellolla”. Kentän kunto heikensi pelin tasoa. Veikkausliigan ylivoimainen suosikki HJK oli ahtaalla, mutta voitti hieman onnekkaallakin maalilla 1-0.

Viikonlopun muissa oikeilla kotikentillä pelatuissa otteluissa VPS hävisi lauantaina Vaasassa RoPSille 0-1 ja sunnuntaina FC Honka ja FC Lahti pelasivat Espoossa maalittoman tasapelin. Vaasassa katsojia oli 1918 ja Espoossa Tapiolan Urheilupuistossa 2100.

HJK ja RoPS ovat kahden kierroksen jälkeen ainoat molemmat ottelunsa voittaneet joukkueet. TPS ja IFK Mariehamn jatkavat nollakerhossa. Vuoden 2016 mestarin IFK Mariehamnin maalitili on yhä avaamatta.