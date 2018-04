Sami Vatasen NHL-seuran pitkä kuiva kausi päättyi: "Oli mukava nähdä"

Vanha viidakon sanonta: älä koskaan aliarvioi New Jersey Devilsiä Stanley Cupin pudotuspeleissä. Sanonnan vinhan perän sai maanantaina tuta Tampa Bay Lightning, NHL:n itäisen konferenssin runkosarjaykkönen.

Devils voitti kotonaan 5-2 ja kavensi ensimmäisen kierroksen ottelusarjassa tilanteeksi 2-1.

Devilsin täpötäysi kotihalli Prudential Center kirkui punaväreissä, seuran paholaisteemaan sopivana helvetinkolona. Kävi selväksi, että pudotuspelijääkiekkoa oli totisesti odotettu. Yleisö tekee kaikkensa, että vieraiden on Newarkiin häijy tulla.

– Oli mukava nähdä, millainen fiilis täällä on pudotuspeleissä, Devilsin suomalaispuolustaja Sami Vatanen jutteli heti pelin jälkeen.

Vatanen siirtyi Devilsiin kesken kauden Anaheim Ducksista. Devils pelasi viimeksi pleijareissa keväällä 2012. Silloin mentiinkin aina finaaleihin asti.

– Täällähän ei ole vähään aikaan playoffkiekkoa pelattu. Nyt kun pelattiin hyvin ja saatiin voittokin, seuraavassa pelissä on varmasti fiilistä aina vaan lisää.

Devils oli pahassa raossa heti alkuun. Tampa Bay oli ottanut kotihallissaan 5-2- ja 5-3-voitot. New Jerseyssä vieraat johtivat kahteen otteeseen. Devils taisteli mahtavasti ja iski päätöserään neljä täysosumaa.

– Tiukkaa vääntöä se oli alusta loppuun asti. Meillä oli iso teema, että pitää saada otteluun hyvä alku. Mielestäni pelattiin kokonaisuudessaan hyvä 60-minuuttinen. Välillä vastustajalla oli paine päällä, mutta hoidettiin ne tilanteet.

Vatanen myönsi, ettei Devils esittänyt parastaan vierasotteluissa.

– Niissä peleissä pelattiin yhteensä ehkä 40 minuuttia hyvin. Ei saatu ihan sitä omaa peliä esiin. Kyllähän sarjan kaventaminen hyvältä tuntuu. Nyt pitää nämä pari kotipeliä hoitaa, ja sitten lähdetään hakemaan uusia vierasvoittoja.

Maanantaisessa ottelussa Vatanen oli joukkueensa käytetyin puolustaja jääajalla 22.42. Devils-hyökkääjä Taylor Hall (1+2) valittiin ottelun ykköstähdeksi. Kakkostähdeksi ylsi voittajien maalivahti Cory Schneider.

Devils aloitti Stanley Cupin pudotuspelit maalillaan Keith Kinkaid. Kun Tampa Bayta vastaan tuli kaksi vierastappiota, valmentaja John Hynes päätti heittää veräjälle Schneiderin. Se kannatti. Amerikkalaisvahti torjui 34 kertaa.

– Schneider pelasi helkatin hyvin. Ei se paljonkaan puolustajien pelaamiseen vaikuta, kumpi siellä on maalilla. Meillä on erittäin hyvä maalivahtikaksikko. Jos puolustaja tekee virheen, he pystyvät kyllä paikkaamaan, Vatanen ruoti.

Loukkaantumiset ovat haitanneet Schneiderin kautta. Kun hän palasi ruotuun kevättalvella, torjuntavire ei tahtonut löytyä. Maanantaisessa voitto-ottelussa työskentely näytti kuitenkin terävältä ensi sekunneista lähtien.

– Pelaamaanhan sitä aina haluaa. Olo oli hyvä ja innostunut, eikä jännittänyt yhtään, Schneider kertoi Devilsin pukukopissa.

– Tämä on kyllä hauskaa aikaa vuodesta. Energiaa piisaa. Mutta ei kyse tietenkään ole minusta tai kenestäkään muusta yksittäisestä pelaajasta. Kaikki tekevät töitä yhteisen hyvän eteen.

Schneiderkin huomioi, että tunnelma Prudential Center -hallissa oli huumaava. Kotijoukkue palkitsi yleisön upealla voitolla.

– Fanit tukevat meitä koko vuoden. Toivottavasti olemme hauska joukkue katsella. Ottelusarjassa on vielä kuitenkin todella paljon tehtävää. Keskiviikkona pelataan taas, ja toivottavasti fanit saavat huutaa vähän lisää, Schneider virnisti.

Haastattelu: Pasi Tuominen, Newark, New Jersey