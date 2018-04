Kärpät voitti ensimmäisen finaalin – Yleisöä yllättävän vähän

Jääkiekon Liigan finaalit käynnistyivät tiistaina Oulussa. Kotijoukkue Kärpät otti Tapparasta 3-0 -voiton.

Olympiakävijä Julius Junttila oli Kärppien sankari. Hän teki toisessa erässä avausmaalin ja syöttämässä kolmannessa erässä Charles Bertrandin tekemää maalia todella nopeasta vastahyökkäyksestä. Jani Hakanpää maalasi lopuksi tyhjiin.

Tappara ei ollut ottelussa parhaimmillaan ja Kärpät oli paremmin pelin sisällä oteltuaan vasta lauantaina päättyneen tiukan välieräsarjan HIFK:ta vastaan. Tappara paransi kolmanteen erään, mutta se ei riittänyt.

- Vähän oli vaikeat kaksi erää. Ei saatu ihan parasta itsestämme irti ja Kärpät oli erittäin hyvä ja valmis pelaamaan. He tukkivat tiettyjä juttuja hyvin pelistä pois. Me pystyimme vähän parantamaan kolmanteen erään ja siinä oli ylärimaakin, mistä olisi voinut tasoitus tulla. Sitä kautta olisi voineet roikkua vielä mukana. Ei vaan saatu sisään ja toiseen Kärppien maaliin se peli sitten totta kai katkesi. Paljon parannettavaa, mutta kova joukkue on vastassa, Tapparan päävalmentaja Jukka Rautakorpi kommentoi ottelua.

Rautakorpi toteaa Tapparan olevan haastajan asemassa.

- Ollaan haastajana edelleen ja yritetään löytää keinoja tuohon peliin. Nyt saatiin homma taas käyntiin, Rautakorpi sanoi.

Kärppien päävalmentaja Mikko Manner totesi Tapparan pelaamattomuuden näkyneen,

- Hyvä suoritus tietysti, kun noin kova joukkue onnistuttiin kaatamaan. Meillä oli tietyllä tapaa onni mukana, että päästiin jatkamaan siitä, mihin jäätiin. Tunteikas IFK-sarja vapautti paljon energiaa. Tapparan pelaamattomuus näkyi selkeästi. He löysivät tilannekovuuden ja tunteen kaksinkamppailuihin vasta kolmanteen erään, Manner sanoi lehdistötilaisuudessa.

Helpolla voitto ei kuitenkaan Kärpille irronnut.

- Peli oli äärettömän tiukka ja Tappara on erittäin laadukas ja kärsivällinen joukkue. Jos sä nyt luulet, että saat heistä nyt otetta, niin se saattaa kolahtaa omaan nilkkaan. Olemme onnellisia siitä, että 4-6 peliä on vähintään vielä jäljellä ja saadaan vähintään vielä ensi viikolla pelata, Manner sanoi.

Yleisöä Oulun Raksilassa oli hämmästyttävän vähän. Katsojamääräksi ilmoitettiin 5021, kun areenan kapasiteetti on 6614. Ja kysehän on kuitenkin finaaleista.

Toinen finaaliottelu pelataan torstaina Tampereella.