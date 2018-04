Kimi Räikköselle eriarvoista kohtelua – Ampuuko Ferrari itseään jalkaan?

Kimi Räikkösen kakkoskuljettajan rooli puhuttaa jälleen. Viime sunnuntaina Kiina osakilpailussa Ferrari uhrasi Räikkösen tukeakseen Sebastian Vettelin voittomahdollisuuksia, vaikka Räikkönenkin olisi yhtä hyvin voinut voittaa.

Kaksinkertainen F1-maailmanmestari Mika Häkkinen kommentoi Unibetin kolumnissaan Räikkösen ajaneen alkukauden kisoissa vahvasti.

- Kimi Räikkösellä oli taas vahva viikonloppu Kiinassa. Näyttää siltä, että tämän vuoden Ferrari ja renkaat sopivat hänen ajotyylilleen hyvin. Valtterin (Bottas) tavoin Kimi pitää autosta, jossa on hyvä etupää. Sillä tarkoitan autoa, joka kääntyy mutkiin nätisti eikä aliohjaa. Kun Kimillä on allaan auto, joka sopii hänen ajotyylilleen, hän tuntee olonsa luottavaisemmaksi ja pystyy siten maksimoimaan suorituskykynsä.

Toisenlaisessa roolissa Ferrarilla Räikkönen olisi Häkkisen arvion perusteella saattanut voittaa.

- Hän pystyy hyökkäämään positiivisesti, jolloin kierrosajat nopeutuvat ja tuloksia alkaa tulla. Hän antaa Vettelille kovan vastuksen, ja jos Ferrarin taktiikat olisivat olleet erilaisia, Kimi olisi mielestäni voinut jo voittaa tänä vuonna, Häkkinen jatkaa.

La Gazzeta dello Sportin toimittaja Pino Allievi arvioi kirjoituksessaan Ferrarin käyttävän Räikköstä enemmänkin pelinappulana. Siitä nähtiin konkreettinen osoitus Kiinan kisassa, kun Räikkösen tehtävänä oli vain hidastaa Valtteri Bottaksen menoa ja siksi Räikkönen otettiin varikolle niin myöhään.

- Olemme kritisoineet Räikköstä vuosien ajan, mutta kauden 2018 hän on osoittanut eri henkeä ja tuonut meille mieleen, että hän on maailmanmestari. Ferrarinkin uskoisi huomanneen asian. Siitä huolimatta Kimiä rangaistaan taktiikalla, koska tiimi tukee Vetteliä. Se on virhe, joka ei voi aiheuttaa muuta kuin kuljettajan moraalin laskua, Allievi kirjoittaa.

Samaa mieltä oli toinenkin italialaistoimittaja Andrea Cremonesi. Hän kysyy, miten kauan Ferrari-tiimi voi pysyä harmoniassa, jos Räikköstä kohdellaan noin?

Räikkönen itse ei kritisoinut kisataktiikkaansa. Hän sanoi, ettei tiedä, kun asiasta kysyttiin ja ilmoitti kisan olleen hänen mielestään ok.

Räikkösellä on tiettävästi kakkoskuljettajan sopimuspykälä. Eriarvoisesta kuljettajakohtelusta hän saa kuitenkin mukavat ”kipurahat”. Kakkoskuljettajuussopimuksistaan Räikkönen on viime vuosina tienannut kymmeniä miljoonia.

Räikkönen palasi Ferrarille kaudella 2014. Hänen edellinen osakilpailuvoittonsa on kuitenkin 2013 Australian kisasta, jolloin hän ajoi vielä Lotuksella.

Räikkönen on saavuttanut kauden kolmesta kisasta kaksi kolmostilaa. Kuljettajien pisteissä hän on viidentenä.