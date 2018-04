Miten käy Leijonien? – Vielä on toivoa kovan luokan vahvistuksista

Suomen jääkiekkomaajoukkue aloitti EHT-turnauksen Tshekissä taipumalla isäntämaalle 1-3. Tasaisessa pelissä Suomi sortui ennen kaikkea tehottomuuteen. Toisessa erässä Leijonat pelasi ylivoimalla kymmenen minuuttia tekemättä maaliakaan.

Maalinteko on ollut Leijonien ongelmana kaikissa arvoturnauksissa (World Cupissa 2016, MM-kisoissa 2017 ja olympialaisissa 2018), joissa Lauri Marjamäki on ollut päävalmentajana. Suomi on voittanut näissä turnauksissa suuren jääkiekkomaan vain kerran kukistettuaan Yhdysvallat 2017 MM-kisojen puolivälierässä.

Se on selvää, että Suomi tarvitsisi maalintekovoimaa NHL:stä. Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen eivät edelleenkään ole sanoneet lopullisesti ei. Ja NHL:n ensimmäisen pudotuspelikierroksen jälkeen Leijonien käyttöön voisi vapautua muutama kovan luokan hyökkääjä.

Minnesota Wild on tappiolla ottelusarjassa Winnipeg Jetsia vastaan 1-3. Jos Winnipeg voittaa perjantaina, voisivat Minnesotan Mikko Koivu ja Mikael Granlund liittyä Leijoniin.

NHL:ssä suomalaisten runkosarjan pistepörssin voittanut Mikko Rantanen saattaa hänkin pelata perjantaina kauden viimeisen NHL-ottelunsa. Nashville Predators johtaa Rantasen edustamaa Colorado Avalanchea voitoin 3-1.

Philadelphia Flyers on tappiolla Pittsburgh Penguinsia vastaan 1-3. Seuraava peli perjantaina saattaa päättää Flyersin kauden, jolloin Flyersin Valtteri Filppula ja Jori Lehterä olisivat vapaina Leijonien käyttöön.

Toronto Maple Leafs on sunnuntaina pakkovoiton edessä vieraissa Boston Bruinsia vastaan. Jos Toronto häviää, päättyy Kasperi Kapasen ja Leo Komarovin kausi NHL:ssä. Tosin Komarov ilmoitti jo 2016 World Cupin yhteydessä, ettei pelaisi enää maajoukkueessa, mutta ei sulkenut ovea suurturnauksilta, kuten olympialaisilta.

Koivu, Granlund, Rantanen, Teräväinen, Aho, Filppula, Lehterä, Kapanen, Komarov. Sellaisella hyökkäysarsenaalilla Leijonat tekisi mediassa täyskäännöksen. Enää ei puhuttaisikaan kriisistä, vaan Suomea hehkutettaisiin mitalisuosikiksi.

Jos kukaan heistä ei tule MM-kisoihin, on syytä puhua kriisistä. Ja kriittinen keskustelu vain voimistuisi, jos Leijonat ei kieltäytymisten jälkeen menestyisi.