Salibandyn superfinaalit jäävät historiaan

Salibandyliitto tiedotti maanantaina, että miesten ja naisten Suomen mestaruudet ratkotaan tulevina vuosina jälleen finaalisarjoissa. Yksittäisiä Superfinaaleja ei enää järjestetä.

Päätös pudotuspelisarjoista kattaa kaudet 2018-2019 ja 2019-2020.

- Oli rohkeaa lähteä kokeilemaan Superfinaalia. Se on ollut suurtapahtuma, joka on puitteiltaan ja sisällöltään poikkeuksellinen. Yhden päivän tapahtumaan on saatu Suomen ja salibandyn mittakaavassa suuri yleisömäärä, Salibandyliiton hallituksen puheenjohtaja Risto Kauppinen kertoo Salibandyliiton tiedotteessa.

Superfinaali-tapahtuma järjestettiin kolme kertaa Hartwall Arenalla vuosina 2016, 2017 ja 2018. Viimeisimmässä finaalissa viime lauantaina katsojamäärä oli 7153, mikä jäi aiemmista vuosista. Määrä oli odotettua pienempi.

Superfinaalin tarkoituksena oli tuoda salibandya mediassa näkyvämmin esille ja tehdä tapahtumasta yleisömenestys. Tässä ei onnistuttu odotusten mukaisesti. Myös talous loi omat haasteensa.

- Arvokasta kokemusta kertyi roppakaupalla ja tapahtumalla on paljon positiivisia piirteitä – mutta myös haasteensa. Lajiyhteisöä ei saatu riittävän hyvin mukaan tapahtumaan. Lisäksi Superfinaaleihin on liittynyt merkittävä taloudellinen riski, Kauppinen toteaa.

Superfinaali-tapahtumien järjestelyvastuu on ollut SSBL Salibandy Oy:llä ja Salibandyliitolla. Jatkossa finaalisarjojen sekä järjestely- että taloudellinen vastuu siirtyy finaalijoukkueille.

- Tarkoituksena ei ole palata vanhaan systeemiin, vaan tehdä finaalitapahtumista aiempaa näyttävämpiä ja viedä niitä isompiin puitteisiin, puheenjohtaja Kauppinen painottaa ja korostaa, että jatkossa liitto ja sen osakeyhtiö ovat entistä vahvemmin tukemassa tapahtumien onnistumista.

Useamman ottelun finaalisarjassa voi saada mediassa enemmänkin näkyvyyttä yksittäiseen finaaliotteluun verrattuna. Pysyyhän salibandyn finaalisarja puheenaiheena pidempään.

Salibandyn harrastajamäärät ovat viime vuosina kasvaneet valtavasti ja lähentelevät jo jääkiekkoa. Silti kotimaisessa pääsarjassa ei ole juuri mahdollista pelata täysammattilaisena toisin kuin jääkiekon Liigassa, jalkapallon Veikkausliigassa tai jopa Korisliigassa. Tällä saralla salibandyväellä on työtä vielä valtavasti.