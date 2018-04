Leijonien ”NHL-kriisi” helpottaa – Mikael Granlund tulee MM-kisoihin

Puheet Leijonien kriisistä vähenevät varmasti, kun Mikael Granlund tiistaina vahvisti pelaavansa MM-kisoissa. Granlund liittyy joukkueeseen ensi viikon keskiviikkona.

– Hienoa olla mukana. Kun Wildin kausi päättyi ennen aikojaan, on hienoa päästä vielä jatkamaan pelejä. Leijonien edustaminen on aina ollut minulle kunnia-asia, kommentoi Granlund Leijonat.fi -sivustolla.

Granlund saalisti Minnesota Wildissa päättyneellä kaudella 77 ottelussa tehopisteet 21+46=67. Edellisellä kaudella hän oli tehnyt piste-ennätyksensä 26+43=69 pelattuaan silloin 81 ottelua.

Granlund on edustanut Suomea MM-kisoissa aiemmin 2011, 2012, 2013 ja 2016 sekä olympiakisoissa 2014 ja World Cupissa 2016. Tilillä on MM-kulta Bratislavasta 2011, olympiapronssista Sotshista 2014 sekä MM-hopea Moskovasta 2016.

Suomen MM-joukkueessa on Granlundin mukaantulon myötä neljä NHL-kiekkoilijaa. Puolustuksessa nähdään Dallas Starsin Julius Honka ja hyökkäyksessä Carolina Hurricanesin Teuvo Teräväinen ja Sebastian Aho.

Myös Colorado Avalanchen Mikko Rantanen saattaa tulla MM-kisoihin. Hän tyrmäsi väitteet, että loukkaantuminen estäisi hänen kisamatkansa.

Mediassa on uutisoitu päivästä toiseen Leijonien kriisistä. On väitetty, etteivät NHL-pelaajat olisi halukkaita olemaan mukana, kun Lauri Marjamäki on valmentajana.

Kukaan NHL-pelaajista ei ole kuitenkaan sanonut julkisesti, ettei Leijonien pelisysteemi tai valmennusmetodit miellyttäisi. Monella pelaajalla on ihan oikeasti loukkaantumisia tai sopimus on katkolla.

Rasmus Ristolaisen tapaus on toki keskustelua herättävä. Hänen kerrottiin olevan liikuntakiellossa, mutta Instagram-kuva paljasti hänen olevan Caymansaarilla golfaamassa. Jokaisella on tietysti oikeus mielipiteeseen siitä, onko golf ”liikuntaa”.