Yhteiskuntakritiikistä oikeaan toimintaan – Naisten jääkiekolle tärkeä askel

Naisten jääkiekko on tuonut Suomelle kolme olympiapronssia 1998-2018 ja vuosien varrelta myös useita MM-pronssimitaleita. Jääkiekko on Suomen suosituin urheilulaji, mutta ammattilaisuus on tähän saakka koskenut vain miespelaajia. Maajoukkueen menestys ei ole vaikuttanut naiskiekkoilijoiden tulotasoon oikeastaan ollenkaan.

Pyeongchangin olympiakisojen yhteydessä puhutti fakta, etteivät pronssia voittaneista Naisleijonista edes puolet olleet saaneet Olympiakomitean 5000 euron vuosittaista apurahaa. Maalivahti Meeri Räisänen julkaisi TE-toimiston selvityspyyntöjä pelaamisestaan HPK:ssa ja tähän liittyvistä mahdollisista ristiriidoista työttömyysturvaan liittyen.

TE-toimistossa ei tiedetty, että Räisänen kustantaa itse pelaamisensa naisten jääkiekon pääsarjassa. Naisten pääsarjajääkiekko on Suomessa amatööriurheilua.

Erinäiset poliitikot ovat huutaneet naisten urheilun tasa-arvon puolesta. Ammattilaisurheilussa tasa-arvoa ei kuitenkaan saada aikaan poliittisilla päätöksillä. Urheilu on liiketoimintaa, jonka täytyy maksaa itsensä takaisin.

Tilanne tietysti korjaantuisi, jos naisten jääkiekko siirtyisi ammattimaiseen seuratoimintaan, mikä edellyttää tuhansia eikä satoja katsoja peleissä. Lisäksi yritysten pitäisi sponsoroida naisten jääkiekkoseuroja sellaisilla summilla, että pelaajat voisivat saada rahapalkkioita.

Kaikki lähtee seuratyöstä. Sormia on osoiteltu miesten Liiga-seuroille, joilla voisi olla resursseja toiminnan kehittämiseen.

Torstaina HIFK ilmoitti aloittavansa naisten jääkiekkotoiminnan. Edustusjoukkueen päävalmentajaksi ja manageriksi on nimitetty Saara Niemi (os. Tuominen).

Niemi on entinen Naisleijonien huippupelaaja, joka edusti Suomea kaksissa olympialaisissa (2006 ja 2010) ja viisi kertaa MM-kisoissa. Aktiiviuransa jälkeen Niemi toimi lähes neljän vuoden ajan taitovalmentajana Suomen Jääkiekkoliitossa ja päättyneellä kaudella hän valmensi kiinalaisen Kunlun Red Staria CWHL:ssä joukkueen ollessa sarjan kakkonen.

Niemi on koonnut IFK:n edustusjoukkueen taakse taustajoukot ja ensi kauden joukkueen kokoaminen on aloitettu. IFK:n edustusjoukkue pelaa ensi kaudella naisten Mestiksessä.

– Helsingin IFK:n tahtotila lähteä mukaan kehittämään nais- ja tyttökiekkoa on todella merkittävä askel kohti ammattimaisempaa toimintaympäristöä, mikä kehittää niin naisten huippukiekkoa, tyttökiekkoilua kuin lajin näkyvyyttä koko suomalaisessa urheilukentässä, Niemi kertoo HIFK:n tiedotteessa.

HIFK:n toimitusjohtaja Jukka Valtanen lupaa uutta lukua HIFK:n historiaan.

– Helsinki on ollut nais- ja tyttökiekkoilun musta aukko Suomessa. Myös IFK on laiminlyönyt omaa velvollisuuttaan naisten kiekkoilun kehittämisessä, mutta nyt siihen tulee muutos, Valtanen kommentoi.

– Tavoitteenamme on kehittää harrastusmahdollisuuksia ja lisätä harrastajamäärää, sekä siten kasvattaa nais- ja tyttökiekkoilun kiinnostavuutta. Luomme laadukkaan pelaajapolun kiekkokoulusta edustusjoukkueeseen asti. Tavoitteena on myös madaltaa lajin aloituskynnystä ja pitää kustannukset maltillisina läpi pelaajapolun, jatkaa Valtanen.

Toiminnan kehittämisen tueksi IFK on solminut merkittäviä yhteistyösopimuksia. Ensi kaudella IFK:n nais- ja tyttökiekkoilun yhteistyökumppaneita ovat Sinebrychoff, Wärtsilä, Stockmann, Tallink, CCM ja Lehtimäki.

– Olemme löytäneet joukkueelle jo tässä vaiheessa useita kumppaneita, jotka meidän laillamme näkevät tärkeänä naisten urheilun kehittymisen ja resurssien kasvattamisen. Olemme erittäin kiitollisia, että yritykset ovat lähteneet mukaan. Olemme hienon tarinan alussa, Valtanen lupaa.

Naisten Liigassa kultaa voitti tällä kaudella Oulun Kärpät, joka juhli mestaruutta myös miesten sarjassa. Miesten Liigan seuroista naisten pääsarjassa ovat mukana myös Ilves, HPK, KalPa ja Lukko. JYP, TPS ja Sport pelasivat naisten Mestiksessä.

Tasoerot olivat runkosarjassa valtavia. Runkosarjan ykkönen Ilves keräsi 75 pistettä ja runkosarjajumbo KJT vain kuusi pistettä. Kuudenneksi sijoittunut KalPa keräsi 47 ja seitsemänneksi sijoittunut Lukko yhdeksän pistettä.

Tasaisempi sarja ja suurempi julkisuus voisivat kasvattaa katsojamääriä. Julkisuutta naisten jääkiekko on toki saanut yhteiskunnallisen keskustelun kautta. HIFK:n kaltaisen ison brändin tulo mukaan on jo merkittävä askel ja yhteiskunnallisella keskustelulla on varmasti ollut vaikutuksensa.

HIFK ja Jokerit eivät voi kohdata toisiaan miesten tasolla, mutta naisten tasolla Helsingin derby olisi mahdollista toteuttaa. Julkisuutta tulisi. Syöttöä tarjotaan seuraavaksi Jokereille.