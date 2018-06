Kroatia juhli argentiinalaisessa kärsimysnäytelmässä

Kroatia varmisti jatkopaikkansa jalkapallon MM-kisoissa jo kahden ottelun jälkeen murjottuaan edellisen MM-turnauksen hopeamitalistin Argentiinan 3-0. Ottelussa hämmästytti erityisesti Argentiinan saamattomuus ja mielikuvituksen puute.

Ensimmäinen puoliaika mentiin 0-0 -lukemissa. Toisen puoliajan alussa shown varasti Argentiinan maalivahti Willy Caballero. Hän tarjoili pelivälineen suoraan Ante Rebicille, joka pamautti Kroatian avausmaalin. Munausta voi verrata Liverpoolin maalivahdin Loris Kariuksen tunarointiin Mestareiden liigan finaalissa.

Argentiina hakkasi päätään seinään. Joukkueen valmentaja Jorge Sampaoli keskittyi rähisemään ja sai keltaisen kortinkin. Hänen suorittamansa vaihdot eivät kohentaneet Argentiinan peliä.

Kroatian ja Real Madridin supertähti Luka Modric teki 80. minuutilla toisen maalin. Laukaus oli komea, mutta paljon jätti huonosti puolustanut Argentiina hänelle tilaakin. Modricin tasoinen huippu laittaa kyllä moisesta paikasta sisään.

Eikä tässä vielä kaikki. Yliajalla Argentiina pääsi vastahyökkäykseen. Ivan Rakiticin tekemä 3-0 -maali oli Kroatialta namuttelua.

Lionel Messi oli pimennossa. Se oli Kroatian hyvyyttä. Kroatia esitti loistavaa puolustuspeliä ajatuksen oltua kroaateilla koko ajan argentiinalaisia edellä.

Argentiina oli avausottelussaan pelannut Islannin kanssa tasan 1-1 ja on kahden ottelun jälkeen yhdessä pisteessä. Kaikki on joukkueella silti vielä mahdollista. Voitolla Nigeriasta Argentiina menisi jatkoon edellyttäen, ettei Islanti saavuttaisi otteluistaan Nigeriaa ja Kroatiaa vastaan kuin kolme pistettä. Maalieroaankin Argentiinan on kohennettava.

Kroatiallakin lienee panosta Islanti-ottelussa. Lohkovoiton myötä Kroatia todennäköisesti välttäisi Ranskan kohtaamisen neljännesvälierissä.