Vahva huhu: Kimi Räikkönen korvataan superlupauksella

Kimi Räikkösen ura Ferrarin F1-tallissa uhkaa päättyä ensi marraskuussa. Eri mediat, kuten Autosport uutisoivat, että Ferrari harkitsisi Räikkösen korvaamista nuorella suojatillaan Charles Leclercilla.

Parikymppinen monacolaisajaja Leclerc ajaa tällä kaudella F1:ssä Sauber Alfa Romeo-tallissa Ferrarin tuella. Alku on ollut lupaava hänen ajettuaan pisteille jo kolmessa kilpailussa. Bakussa Leclerc ajoi kuudenneksi. Leclerc on ollut myös tallikaveriaan Marcus Ericssonia nopeampi.

Räikkösen sopimus Ferrarin kanssa päättyy tähän kauteen. Sebastian Vettelin sopimus Ferrarin kanssa jatkuu ensi kaudella ja Vettel saisikin Leclercista uuden kirittäjän. Leclercia pidetään Max Verstappenin veroisena lahjakkuutena.

Räikkösen ura F1:ssä todennäköisesti päättyisi, jos Ferrari ei jatkaisi hänen pestiään. Räikkösen huhutaan siirtyvän ajamaan rallia tai rallicrossia.

Lewis Hamilton jatkanee uraansa Mercedes-tallissa ainakin kauteen 2020 saakka. Mercedes on eri lähteiden mukaan maksamassa Hamiltonille peräti 50 miljoonan euron vuosipalkkaa. Hänestä tulisi F1:n selkeästi parhaiten palkatuin kuljettaja.

Torstaina Ranskan Paul Ricardin F1-viikonlopun aattona Hamilton vihjaili, että uusi sopimus olisi pian tuloillaan.

- Kerron sitten, kun se on tehty. Se tulee tapahtumaan pian. Se on lähempänä kuin on koskaan ollut aiemmin, mutta kyse ei ole siitä, etteikö neuvoteltavaa olisi, Hamilton sanoi Daily Mailin mukaan.

Hamiltonin jatkopesti merkinnee myös Valtteri Bottaksen jatkoa Mercedeksellä. Todennäköisesti Bottas saa kaksivuotisen sopimuksen ja jatkaisi Mercedeksellä Hamiltonin tavoin vuoteen 2020.

Red Bullin Daniel Ricciardo on Formula ykkösten siirtomarkkinoiden kuumin nimi. Hän on saanut tulevista kausista rahakkaita tarjouksia, eikä hänen jatkoaan Red Bull-tallissa pidetä todennäköisenä.

Ricciardo ilmoitti torstaina Paul Ricardilla, että haluaisi tehdä päätöksensä ensi kaudesta ennen elokuun kesätaukoa. Ricciardo haluaisi lähteä kesälomille rentoutuneena sopimus takataskussaan.

McLaren on Sport Bildin mukaan tarjonnut Ricciardolle sopimusta 20 miljoonan euron vuosipalkalla. Rahakkaan tarjouksen hän on saanut tiettävästi Renaultiltakin.

Jo pidemmän aikaa on huhuttu Ricciardon siirtymisestä Ferrarille tai Mercedekselle. Ferrari on hänelle yhä vaihtoehto, mutta Mercedes on päätymässä jatkoon Lewis Hamiltonin ja Valtteri Bottaksen kanssa.

McLaren ja Renault eivät ole menestyneet viime vuosina, mutta Ricciardoa rohkaisee Lewis Hamiltonin esimerkki. Hamilton siirtyi Mercedekselle McLarenilta 2013 ja on sen jälkeen voittanut maailmanmestaruuden 2014, 2015 ja 2017.