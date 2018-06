Kaksi uutta suomalaista NHL:n ykkösvarausta

Jääkiekon NHL-liigan varaustilaisuudessa kaksi suomalaista keskushyökkääjää varattiin ensimmäisellä kierroksella. Jesperi Kotkaniemi varattiin numerolla kolme Montreal Canadiensiin ja Rasmus Kupari numerolla 20 Los Angeles Kingsiin.

Ykkösvaraus oli täysin odotettu. Buffalo Sabres nappasi ruotsalaispuolustaja Rasmus Dahlinin. Myös kakkosvarausta pidettiin etukäteen lähes selviönä. Venäläislaituri Andrei Svetshnikovista tuli Sebastian Ahon ja Teuvo Teräväisen joukkuekaveri Carolina Hurricanesiin.

Kotkaniemen osakkeet olivat olleet kovassa nousussa viime viikkoina. Sentteriä kaipaava Montreal päätti napata Porin Ässien lupauksen aikaisessa vaiheessa. Suomalaisista pienemmällä numerolla koko draft-historiassa on varattu vain Patrik Laine (2016), Aleksander Barkov (2013) ja Kari Lehtonen (2002), jotka kaikki napattiin kakkosena.

Kuparia pidettiin yleisesti varmana ykköskierroksen varauksena. Jotkut olivat rankanneet Oulun Kärppien hyökkääjän kierroksen puoliväliin ja toiset aivan loppuun. Los Angeles nappasi hänet siinä välissä draftin kuudentena sentterinä.

Vuonna 2016 neljä suomalaista varattiin ykköskierroksella. Laine, Jesse Puljujärvi ja Olli Juolevi viiden joukossa. Vuonna 2017 suomalaisia ykköskierroksen varauksia oli peräti kuusi. Miro Heiskanen varattiin numerolla kolme.

New York Rangersilla oli peräti kolme ykköskierroksen varausvuoroa. Rangers otti venäläislaituri Vitali Kravtsovin, yhdysvaltalaispuolustaja K´Andre Millerin ja ruotsalaispuolustaja Nils Lundkvistin.

Kahden suomalaisen lisäksi 31 pelaajaa käsittäneellä ensimmäisellä kierroksella varattiin kymmenen kanadalaista, kuusi yhdysvaltalaista, kuusi ruotsalaista, neljä venäläistä, kaksi tshekkiä ja yksi saksalainen.

Loput kierrokset 2-7 vedetään läpi lauantaina.

NHL Draft 2018, ensimmäisen kierroksen varaukset:

1. P Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres (SWE)

2. H Andrei Svetshnikov, Carolina Hurricanes (RUS)

3. H Jesperi Kotkaniemi, Montreal Canadiens (FIN)

4. H Brady Tkachuk, Ottawa Senators (USA)

5. H Barrett Hayton, Arizona Coyotes (CAN)

6. H Filip Zadina, Detroit Red Wings (CZE)

7. P Quinn Hughes, Vancouver Canucks (USA)

8. P Adam Boqvist, Chicago Blackhawks (SWE)

9. H Vitali Kravtsov, New York Rangers (RUS)

10. P Evan Bouchard, Edmonton Oilers (CAN)

11. H Oliver Wahlstrom, New York Islanders (USA)

12. P Noah Dobson, New York Islanders (CAN)

13. H Ty Dellandrea, Dallas Stars (CAN)

14. H Joel Farabee, Philadelphia Flyers (USA)

15. H Grigori Denisenko, Florida Panthers (RUS)

16. H Martin Kaut, Colorado Avalanche (CZE)

17. P Ty Smith, New Jersey Devils (CAN)

18. H Liam Foudy, Columbus Blue Jackets (CAN)

19. H Jay O´Brien, Philadelphia Flyers (USA)

20. H Rasmus Kupari, Los Angeles Kings (FIN)

21. P Ryan Merkley, San Jose Sharks (CAN)

22. P K´Andre Miller, New York Rangers (USA)

23. H Isac Lundeström, Anaheim Ducks (SWE)

24. P Filip Johansson, Minnesota Wild (SWE)

25. H Dominik Bokk, St. Louis Blues (GER)

26. P Jacob Bernard-Docker, Ottawa Senators (CAN)

27. P Nicolas Beaudin, Chicago Blackhawks (CAN)

28. P Nils Lundkvist, New York Rangers (SWE)

29. P Rasmus Sandin, Toronto Maple Leafs (SWE)

30. H Joe Veleno, Detroit Red Wings (USA)

31. P Alexander Alexeyev, Washington Capitals (RUS)