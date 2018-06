Lewis Hamilton palasi MM-kärkeen – Räikkönenkin palkintopallille

Lewis Hamilton voitti sunnuntaina ajetun Ranskan F1-kisan ja palasi MM-sarjan kärkeen. Paalulta startannut Hamilton dominoi kisaa ja Mercedeksen voimayksikön uudistuspaketti näytti selkeästi tuoneen lisävauhtia.

Hamilton ei saanut kunnon vastusta. Hänen tallikaverinsa Valtteri Bottas menetti voittomahdollisuutensa heti alussa, kun Sebastian Vettel ajoi Bottasta päin. Vettel ajoi lopulta viidenneksi ja Bottas oli maalissa vasta seitsemäs.

Hamilton oli voiton jälkeen tunteikkaana.

- Olen hyvin kiitollinen tästä hyvästä viikonlopusta. Olen hyvin kiitollinen siitä työstä, mitä tehtaallamme tehdään ja täällä radalla. Nautin todella tästä kisasta, ennen kisaa Englannin jalkapallomaajoukkueen 6-1 murskavoittoa katsellut Hamilton sanoi kisan jälkeen.

Red Bullin Max Verstappen nappasi Ranskassa toisen sijan. Se tuli kohtuullisen helpolla.

- Minulla oli hyvä kisa. Ei minun tarvinnut paljoa tehdä töitä sen eteen, mutta aina on hyvä olla podiumilla, Verstappen sanoi kisan jälkeen.

Verstappen otti myös kantaa alun kolarointiin, Vettelin kolariin Bottaksen kanssa. Verstappen ei tällä kerralla kolaroinut.

- Ihmiset tekevät virheitä, ei siinä sen kummempaa, Verstappen sanoi.

Kimi Räikkönen ohitti Daniel Ricciardon ja nousi kolmanneksi. Häikäisevä kisa ei Kimiltä ollut, mutta hän pelasti Ferrarille arvokkaita pisteitä Vettelin tunaroinnin jälkeen.

- Rata oli vähän liukas kisan alussa, mutta toivuimme siitä hyvin. Meillä oli hyvää vauhtia ja onnistuimme pääsemään podiumille, Räikkönen sanoi kisan jälkeen.

Kauden kolmannen voittonsa napannut Hamilton on kerännyt 145 pistettä ja ero toisena MM-sarjassa olevaan Vetteliin on nyt 14 pistettä. Ranskassa neljänneksi ajanut Red Bullin Daniel Ricciardo on MM-sarjassa kolmantena 96 pisteellään ja Mercedeksen Valtteri Bottas 92 pisteellään neljäntenä.

Räikkönen on edelleen Bottaksen takana MM-sarjassa viidentenä. Kimin ja Valtteri välillä on eroa yhdeksän pistettä.

F1-kausi jatkuu ensi viikonloppuna Itävallan Red Bull Ring-radalla. Kaudesta on jäljellä 13 kisaa.