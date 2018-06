Lauri Markkanen teki vahvan paluun Susijengiin: ”On tosi siistiä pelata”

Suomen koripallomaajoukkue Susijengi valmistautuu MM-karsintaotteluihin Tshekkiä ja Islantia vastaan. Maanantaina Susijengi löi kenraaliharjoitusottelussaan Helsingissä Viron pistein 95-76.

Chicago Bullsin NBA-tähti Lauri Markkanen teki Viro-ottelussa paluun parketille kahden kuukauden tauon jälkeen. Markkanen heitti 23 pistettä ja oli Suomen tehokkain pelaaja.

- Vähän hakemista oli rytmin kanssa, kun ei ole pariin kuukauteen pelannut, mutta ihan hauskaa oli, Markkanen sanoi.

Suomi on MM-karsinnoissa perjantaina vieraissa Tshekkiä ja ensi maanantaina kotona Islantia vastaan pakkovoittojen edessä.

- Musta tuntuu, että meillä on hyvä jengi. On tosi siistiä pelata, kun joukkue on kasassa. Hyvä fiilis pelata kotikentällä, vaikka nyt ei ollut ihan yhtä paljon yleisöä kuin EM-kisoissa, arvioi Markkanen.

Tshekki on vaarallinen joukkue. Mukana tshekeillä on Washington Wizardsin NBA-pelaaja Tomas Satoransky

- Nopeatemposta peliä Tshekillä on. Meidän pitää puolustaa joukkueena tosi hyvin. Hyvä joukkue ja Satoransky (Tomas) tekee siitä joukkueesta vieläkin vaarallisemman, arvioi Markkanen.

Susijengin kuopus Markkanen ei enää ole. Vuonna 2000 syntynyt Mikael Jantunen pelasi hyvän ottelun ja sai Markkaselta arvoisensa kehut.

- Mikke pärjää hyvin tossa mukana. Sanoi siitä Petskun (Koponen) syötöstä, ettei ennen ole tullut noin hyviä syöttöjä. Tosi mukava jätkä ja pärjää noin nuorena tosi hyvin. Hyvä jätkä tulevaisuutta ajatellen.

Markkasen kausi NBA:ssa ylitti odotukset. Hän oli Chicago Bullsin tärkeimpiä pelaajia tuli valituksi, myös NBA:n tulokastähdistöön.

Markkanen arvioi kehittyneensä ensimmäisellä NBA-kaudellaan pelaajana.

- Ainakin itsevarmempi olen. Tiedän vähän pelistä enemmän. Kokemusta on saanut muutenkin, niin kyllä se vähän helpommalta tuntuu.

Eurooppalaisiin korissääntöihin totuttelukin sujui.

- Kyllä se vähän totuttelua vaatii. Totta kai puolustuksessa kolme sekuntia on iso aika. Siellä NBA:ssa saa ehkä vähän enemmän kävellä pallo kädessä. Mutta ei se niin iso totuttelu ollut, Markkanen arvioi.