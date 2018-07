Parjatut Max Verstappen ja Kimi Räikkönen loistivat

Mercedekselle povattiin Itävallan F1-kisasta kaksoisvoittoa, mutta voiton veikin Red Bullin Max Verstappen ja kakkostilan Ferrarin Kimi Räikkönen. Ferrarin Sebastian Vettel ajoi kolmanneksi.

- Startissa jouduin vähän perääntymään, kun oli niin tiukkaa ja pelkäsin, että joku osuu minuun. Mutta itse kisassa auto oli todella hyvä, Räikkönen sanoi F1:n tv-haastattelussa.

Räikköstä on arvosteltu paljon. Hänen on huhuttu joutuvan lähtemään Ferrarilta tämän kauden jälkeen. Kaiken parjauksen keskellä Kimi ajoikin loistavan kisan ja oli lähellä voittoakin.

- Harmi, meiltä vaan loppuivat kierrokset kesken. Välillä oli vaikeaa, mutta tulos on tallille hyvä, hän lisäsi viitaten Sebastian Vettelin kolmossijaan.

Verstappen teki alkukauden kuutena ensimmäisenä kisaviikonloppuna virheitä, jotka maksoivat paljon pisteitä. Nyt hän nappasi kolmannen perättäisen palkintosijansa ja kauden ensimmäisen voittonsa. Kaiken lisäksi voitto tuli Red Bull-tallin kotiradalla Red Bull Ringillä.

- Renkaiden hallinta oli aika vaikeaa, mutta jotenkin onnistuimme siinä. Mahtavaa saada voittaa juuri täällä. Erittäin hieno päivä, Verstappen iloitsi.

Räikkönen ja Verstappen osuivat toisiinsa startin jälkeen, mutta vaurioita autoihin ei tullut.

Valtteri Bottas starttasi paalulta, mutta putosi startin jälkeen neljänneksi. Bottas ehti nousta toiseksi ennen kuin hydrauliikka hajosi Mercedeksestä kisan alkuvaiheessa.

Mercedekselle kisa oli pannukakku, sillä myös Lewis Hamilton keskeytti tekniseen vikaan. Ennen keskeytystään Hamilton oli menettänyt asemiaan, kun Mercedes oli mokannut varikkopysähdyksen ajoituksen.

Keskeyttämään joutui kärkimiehistä myös Red Bullin Daniel Ricciardo. Merkittävä yllätys olikin, että Haas-tallin Romain Grosjean oli neljäs ja Kevin Magnussen viides. Grosjean avasi kauden pistetilinsä.

Vettel nousi MM-sarjan kärkeen pisteen turvin. Hamilton on toisena.

Räikkönen on kolmantena 45 pisteen päässä Vettelistä. Yllättävää oli Itävallan kisassa, että Kimi sai ajaa toiseksi, eikä Ferrari käyttänyt tallimääräystä.

Ricciardo on pisteissä neljäntenä ja Verstappen viidentenä. Bottas on kuudentena neljän pisteen päässä Ricciardosta, joka on viiden pisteen päässä Kimistä.

Kausi jatkuu ensi viikonloppuna Englannin Silverstonessa.