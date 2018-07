Hurja ottelu! – Belgia masensi lähellä superyllätystä olleen Japanin viime hetkellä

Belgian odotettiin jyräävän Japanin MM-futiksen neljännesvälieräottelussa, mutta Japani järjestikin pelistä klassikko-ottelun. Japani johti ottelua 2-0, mutta Belgia nousi tasoihin ja venyi voittoon Nacer Chadlin viime hetken maalilla.

Japani lähti peliin tietysti puolustavalla taktiikalla ja taisteli ensimmäisen puoliajan 0-0 -lukemissa. Toisen puoliajan alku oli Belgialle shokki, kun Genki Haraguchi ja Takashi Inui maalasivat Japanin neljässä minuutissa 2-0 -johtoon.

Belgialla oli pitkään suuria vaikeuksia keskikentän rakentelussaan. Japani aiheutti jatkuvasti vaaratilanteita belgialaisten puolustukselle.

Ottelun käänne tapahtui 69. minuutilla, kun Jan Verthongen puski kavennusmaalin. Verthongenin oli tarkoitus puskea maalin edustalle, mutta kierre menikin suoraan maaliin.

Vaihtomies Marouane Fellaini tasoitti 2-2:een viitisen minuuttia Verthongenin maalin jälkeen. Belgia painoi päälle, mutta Japanin maalivahti Eiji Kawashima esitti useamman paraatipelastuksen.

Yliajalla Keisuke Honda ampui komean vapaapotkun, jonka Belgian maalivahti Thibaut Courtois onnistui torjumaan. Viimeisestä hyökkäyksestään Belgia teki voittomaalinsa. Pallon laittoi sisään vaihtomies Nacer Chadli.

Japani kaatui kunniakkaasti. Joukkue oli kolmatta kertaa MM-kisojen neljännesvälierissä ja oli lähellä superyllätystä.

Belgia on MM-kisojen puolivälierissä toista kertaa peräkkäin. Maan kultainen sukupolvi on parhaimmillaan ja joukkueella on realistisia mahdollisuuksia jopa maailmanmestariksi.

Perjantaina Belgia joutuu Kazanissa kuitenkin kovaan haasteeseen. Puolivälieräottelussa vastaan tulee Brasilia.

Brasilia-Belgia -ottelun voittaja kohtaa välierissä voittajan ottelusta Ranska-Uruguay.