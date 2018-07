Susijengi jatkokarsintaan – Lauri Markkanen tehokkain

Suomen miesten koripallomaajoukkue Susijengi eteni MM-jatkokarsintaan voitettuaan Islannin maanantaina Helsingissä 91-77. Peli oli ajoittain tiukka, mutta Suomi hoiti ottelun edukseen, kun kapealla materiaalilla pelannut Islanti väsyi.

- En usko, että kukaan meistä ajatteli, ettei tulla voittamaan tätä peliä. Semmoinen mentaliteetti oli ennen peliä ja kaikki pelasivat kanssa siihen tyyliin. Tehtiin vaan meidän duunia ja tossa oli meidän tulos, arvioi takamies Sasu Salin.

Salin antoi vastustajalle tunnustusta.

- Islanti ei luovuttanut missään vaiheessa, vaikka meillä oli pieniä karkumatkoja. Pelasivat hyvin ja oli tiukkaa. Onneksi aina jaksettiin puolustaa ja tehdä sitä kautta työtä. Onnistumisia tuli hyökkäyspäässäkin.

Chicago Bullsin NBA-pelaaja Lauri Markkanen oli Suomen tehokkain pelaaja 28 pisteellään.

- Ihan ok matsi oli. Olisi ollut mahdollisuus aika paljon enemmänkin pisteitä tehdä tänään, mutta ei sillä nyt ole mitään väliä. Saatiin voitto ja se on ainoa, mikä merkkaa, Markkanen sanoi.

Hartwall-areena oli täynnä. Yleisölle Markkanen antoi kiitoksensa.

- Kyllä se auttaa, että meillä on toi tuki tossa. Tshekkiinkin matkusti tosi paljon väkeä, mutta kyllä tää on ihan eri juttu. Antaa semmoisen extrabuustin, Markkanen ilmoitti.

Markkasella oli huomattavasti helpompaa kuin viime perjantaina Pardubicessa Tshekkiä vastaan.

- Erityyppinen joukkuekin oli vastassa, mutta saatiin pelattua palloa semmoiseen paikkaan, että oli helppoa viimeistelläkin siitä.

Carl Lindbom ruokki hyvin Markkasta.

- Ei sillä ole väliä kuka syöttää, kunhan uskaltaa laittaa sinne. Mä en näe mun selän taakse. Calle välillä uhkarohkeastikin heitti sinne. Se käy kyllä mulle, Markkanen totesi.

Markkanen heitti 11 vapaaheitostaan viisi ohi.

- Vähän harmittaa vapariheittäminen. Suomessa se on ollut mulle vähän hankalaa. Olisi helpot extrapinnat tulleet. Nyt vaan takaisin sorvin ääreen harjoittelemaan, Markkanen sanoi.

Seuraavat kaksi viikkoa Markkanen keskittyy huiliin.

- Varmaan pieni breikki tähän ja pääsee taas kroppaa vähän huilauttamaan. Parin viikon päästä varmaan lähden sinne Jenkkeihin.

Susijengi jatkaa MM-karsintoja syyskuussa otteluilla Bosnia-Hertsegovinaa ja Ranskaa vastaan. Markkanen olisi mielellään mukana, mutta samaan aikaan on alkamassa NBA:n harjoitusleiri.

- Se riippuu, miten Jenkeissä menee suunnitelmat. Silloin meidän harjoitusleiri on jo alkamaisillaan. Totta kai haluaisin pelata, ja kun on tämmöinen yleisö, niin kukapa ei haluaisi pelata. Fakta on, että se on vaan aika myöhään, Markkanen totesi.

Markkasen mukaan mahdollista kuitenkin on, että hän pelaisi syyskuun MM-karsintamatseissa.

- Eihän ne kieltää voi. Kausi ei ole vielä virallisesti menossa, eikä voi sanoa, että ei saa pelata. Se on ihan keskustelujuttu sitten.

Bosnian ja Ranskan lisäksi Suomi kohtaa jatkokarsinnoissa Venäjän.

- Tosi kovia korismaita tulee vastaan. Pitää paljon parantaa. Vaikka Islantikin on hyvä jengi, niin silti pitää parantaa, koska vastaan tulee ihan eri luokan jengejä, Markkanen päätti.

Ranskalla on koossa kuusi ja Tshekillä viisi voittoa. Suomi ja Venäjä ovat kolmessa voitossa ja Bulgarialla sekä Bosnia-Hertsegovinalla on kaksi voittoa.

Jatkosarjalohkon kolme parasta pelaa 2019 MM-kisoissa Kiinassa.