Koripallopolitiikka Susijengin kiusana: "Ihmisethän tässä tykkää tapella"

Suomen miesten koripallomaajoukkue Susijengi voitti MM-karsintaottelussa maanantaina Islannin 91-77 edeten jatkokarsintaan. Susijengin päävalmentaja Henrik Dettmann painotti jatkopaikan olevan merkittävä saavutus, kun ajatellaan, että valtaosan otteluista Suomi joutui pelaamaan ilman parhaita pelaajiaan.

Islanti oli voittanut Suomen helmikuussa Reykjavikissa, kun Suomi pelasi ilman Petteri Koposta, Sasu Salinia ja Lauri Markkasta. Helsingin ottelussakin Suomi joutui koville, vaikka kyseinen kolmikko oli tositoimissa.

- Tämmöistä koripallopeli on. En ole nähnyt yhdeltäkään joukkueelta vielä täydellistä 40 minuuttia. Vastustajat tekevät jekkuja siinä välissä, kommentoi Dettmann.

Koponen oli viime perjantaina sivussa sairastelun takia Suomen hävitessä Pardubicessa Tshekille. Tuntuma oli Koposella Islantia vastaan hakusessa.

- Kaveri on johtanut tätä joukkuetta jo toistakymmentä vuotta. Se on ihan selvä asia, että sellaisen pelaajan puuttuminen näkyy, eikä korvaaminen ihan hetkessä onnistu. Kun Petteri sai oman pelinsä kulkemaan, alkoi joukkueellakin kulkea, totesi Dettmann Koposesta.

MM-karsinta jatkuu syyskuussa. Vielä ei ole tietoa, onko NBA-pelaaja Markkanen Susijengin vahvuudessa.

- Se on hyvä kysymys. Syyskuu on syyskuuta. Me ei olla vielä mietitty näitä asioita kenenkään kanssa vielä, Dettmann totesi.

- Tällä hetkellä ei ole mitään syytä, miksi kukaan ei voisi pelata. Mutta en mene kenenkään puolesta mitään lupauksia tekemään, Dettmann jatkoi.

Ykkösviisikon miehistä Tuukka Kotti ja Erik Murphy eivät olleet mukana Islanti-otteluissa loukkaantumisten takia. Dettmann ei arvioinut, palaisiko kaksikko tositoimiin syyskuussa.

- Katsotaan, miten Murphy toipuu loukkaantumisestaan. En mene lupausta tekemään. Enkä mene lupaamaan Kotista, vaikka hänestä voisi luvat melkein mitä tahansa. Semmoinen vamma hänelläkin on, että siinä menee aikansa ennen kuin hän parantelee sitä.

Oman lusikkansa soppaan tuo Euroliigan ja Kansainvälisen Koripalloliiton FIBA:n koripallopoliittinen kiista. Euroliiga ei ole päästänyt pelaajiaan MM-karsintoihin.

- Ei tarvitse olla iso arvuuttaja, että millaista päähänlyöntikilpailua tässä käydään. Ihmisethän tässä tykkää tapella. Mutta katsotaan. Toivottavasti löytyisi malli, että saataisiin tämä järjestelmä kuntoon, Dettmann sanoi sarkastisesti.

Kiistaan Dettmann ei odota nopeaa ratkaisua.

- Urheilu, jossa olympialiike on pyramidin katto. Se toimii neljän vuoden syklillä. Se mitä tässä on järjestetty, niin isoja muutoksia ei tule tapahtumaan, ennen kuin seuraava sykli alkaa. Kysymys on siitä, minkälaisia kompromisseja me päästään tekemään, hän sanoi.

Kun joukkue ei saa harjoitella paljoa yhdessä, on se huonompi asia erityisesti Suomen kannalta.

- Meidän menestys on perustunut siihen, että olemme aika vaativia itsellemme. Meillä on vaativa tapa pelata. Jos meinataan pelata vaativasti, niin kyllä joukkue joutuu myös vähän harjoittelemaan ja pitää harjoitella yhdessä, Dettmann toteaa.

- Jos meillä olisi ollut sama joukkue kuin viime syksynä, niin karsinnat olisi nyt todella helppo pelata. Mutta kun tuli niin paljon muutoksia. Vähintään viisi uutta pelaajaa oli jokaisessa ottelussa. Ekoissa peleissä meiltä taisi puuttua kahdeksankin pelaajaa EM-kisajoukkueesta, Dettmann jatkaa.

Dettmannin mukaan jatkokarsintapaikka on jo hieno saavutus.

- Tää on kova suoritus suomalaiselta koripallolta. Kuitenkin scrämblätään itsellemme näissä olosuhteissa niin kapealla materiaalilla kolme voittoa. Tää on arvokasta.

Jatkokarsinnoissa Suomi pelaa Ranskaa, Venäjää ja Bosnia-Hertsegovinaa vastaan kahdesti. Vähintään neljä peliä pitäisi voittaa, jos paikasta Kiinassa 2019 pelattavaan MM-turnaukseen aiotaan unelmoida.

- Hienoa päästä pelaamaan hyviä maita vastaan ja päästään taas kasvamaan. Hieno asia, että päästään vähän harjoittelemaankin. Tän joukkueen tapa pelata on sellainen, että se vaatii yhteistyöharjoittelua, jota tarvitaan isoja maita vastaan, toteaa Dettmann.